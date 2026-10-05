Fútbol Regional: Victorias Brinkmanenses en el cierre de grupos

Centro venció 1 a 0 a Sportivo Belgrano de San Francisco por la décima y última fecha, con gol de Ezequiel Gaviglio.

El rojinegro finaliza de excelente manera esta primera parte del torneo, asegurando el primer puesto con 25 puntos, producto de 8 victorias, 1 empate y 1 derrota.

En reserva fue empate 2 a 2. Los goles de Centro los convirtió Facu Possetto x2.

Este lunes se viene el sorteo de la segunda parte del torneo de la categoría A, donde el rojinegro conocerá sus próximos rivales.

SAN JORGE GOLEÓ A CRECER Y TERMINÓ SEGUNDO EN EL GRUPO

El equipo mayor de San Jorge se hizo fuerte en su visita a Proyecto Crecer de San Francisco y goleó 4 a 1, por la décima fecha del Torneo José Ricardo “Lobo” Mana.

Los goles de San Jorge fueron convertidos por Nicolás Strumia, Lucas Volken, x2 y Enzo Suárez.

Triunfo de la Reserva

En el encuentro preliminar, la Reserva también consiguió una importante victoria al imponerse 2 a 0.

Los goles fueron anotados por Guillermo Ludueña y Leonel Veles.