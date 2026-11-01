Fútbol Regional: Victoria de Centro Social, alcanzó a Nueve y el resto se suspendió por las lluvias

Por la cuarta fecha de la categoría A, Centro Social se hizo fuerte en Las Varillas y venció a Huracán por 3 a 1 con goles de Ezequiel Gaviglio x2 y Emanuel Sacco.

Con este resultado, Centro sigue en lo más alto del grupo con 9 puntos y ahora cerrará las últimas dos fechas en condición de local recibiendo a Independiente de Balnearia y Nueve de Morteros respectivamente.

En reserva también fue victoria rojinegra por 2 a 1 con goles de Gastón Racca y Mariano Durán.

El resto se suspendió, excepto lo que se pudo adelantar entre viernes y sábado.

Resultados