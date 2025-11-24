Fútbol: San Jorge tampoco pudo, y ya están los semifinalistas del Absoluto

San Jorge recibió a Bernardino Rivadavia de Río Primero por los cuartos de final del Torneo Absoluto, donde cayó en un partido intenso. El resultado final favoreció al duró equipo visitante por 2-1.
El único gol «santo» lo convirtió Lautaro Toledo, quién ingresó en el segundo tiempo.
Resultados
Unión de Alicia 0- Sp. Sacanta 0 (ganó Sp. Sacanta 4-2 por penales)
Tiro Federal de Morteros 5- Proyecto Crecer 1
San Jorge 1- B° Rivadavia 2
Centro Social 0- Nueve de Morteros 3
Semifinales
Tiro Federal vs. Sp. Sacanta (domingo 17 horas)
B° Rivadavia vs. Nueve de Morteros (miércoles 21 horas)