El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, a través de una articulación estratégica entre la Secretaría de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior y la Secretaría de Coordinación Territorial, llevó adelante diez encuentros virtuales durante septiembre y octubre con referentes de las Coordinaciones Locales de Educación (CLE) de diez regiones educativas del interior provincial.

Coordinadas por la Dirección de Promoción y Protección de Trayectorias Educativas y la Subdirección de los Equipos Profesionales de Acompañamiento Educativo (EPAE), las instancias de trabajo convocaron a más de 350 actores clave del territorio: intendentes, jefes comunales, equipos técnicos de las CLE y supervisiones zonales de todos los niveles y modalidades, tanto de gestión estatal como privada.

El propósito central de estas jornadas fue profundizar la corresponsabilidad institucional y consolidar acuerdos operativos concretos entre los gobiernos locales y el sistema educativo para el acompañamiento socioterritorial, bajo el paradigma del bienestar educativo.

En esa línea, se unificaron criterios y protocolos de acción junto a los EPAE en el marco del programa AcompañarCBA, el Sistema Integral de Promoción y Protección (Decreto 132/24) y la “Guía Provincial para la intervención y protección ante situaciones complejas, trayectorias cuidadas y vulneración de derechos relacionadas con la vida escolar”.

Al evaluar el alcance de estas instancias, el ministro de Educación de la Provincia de Córdoba, Horacio Ferreyra, remarcó la decisión política detrás de este despliegue: “En Córdoba tenemos una convicción clara: la educación se defiende y se construye en el territorio, codo a codo con cada intendente, cada jefe comunal y cada equipo docente. Frente a escenarios sociales complejos, nuestra respuesta es más Estado presente, más articulación y más corresponsabilidad para garantizar el derecho a aprender de cada chico y cada chica, asegurando que estén en la escuela y aprendiendo. Cuidar las trayectorias educativas es cuidar el futuro de toda la provincia”.

Por su parte, la secretaria de Coordinación Territorial, Nora Bedano, destacó: “La profundidad de las conversaciones que se generaron en las reuniones, de más de dos horas, demuestra la importancia de sostener el intercambio de opiniones, escuchar atentamente las realidades regionales y tomar nota de los agentes externos al sistema educativo que pudieran complejizar el acceso a la educación y a otros servicios interrelacionados”.

Asimismo, subrayó “la importancia de las herramientas brindadas por el EPAE y la cercanía territorial para trabajar en conjunto entre gobiernos locales, organizaciones territoriales y el Ministerio de Educación”.

En sintonía, la secretaria de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior, Claudia Maine, sostuvo: “Celebro estos encuentros donde cada uno de los actores, en corresponsabilidad, acordamos cómo seguir trabajando juntos para fortalecer el ingreso, sostenimiento y egreso de nuestros estudiantes. Desde el comienzo de esta gestión hay un compromiso claro con el fortalecimiento de estas articulaciones, que tienen resultados muy positivos. Estamos a disposición para seguir escuchando, acordando y generando acciones en conjunto”.

Con este despliegue federal hacia el interior de la provincia, el Gobierno de Córdoba ratifica el rumbo de su política educativa: un modelo de gestión basado en la escucha activa, la territorialidad y el trabajo mancomunado para asegurar el derecho a aprender y el acompañamiento integral de estudiantes y docentes en cada localidad cordobesa.