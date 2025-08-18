Gendarmería: Detuvieron a tres sujetos que trasladaban cocaína

A la altura de la localidad de Ballesteros (CBA), la patrulla del Escuadrón Seguridad Vial “Villa María” controló un automóvil en el que viajaban los involucrados.

En el interior del rodado hallaron dos paquetes que contenían un total de 1 kilo 31 gramos de cocaína.

El Magistrado interviniente dispuso múltiples allanamientos en inmuebles ubicados en Marcos Juárez y General Roca.

En el marco de un Operativo Público de Prevención, sobre la Ruta Nacional N° 9 kilómetro 525, los Gendarmes inspeccionaron un automóvil procedente de Villa María que se dirigía hacia Marcos Juárez, el rodado era conducido por un ciudadano mayor de edad junto a dos ocupantes. Durante la requisa los uniformados detectaron dos paquetes compactos con una sustancia blancuzca, tres municiones de escopeta y más de 380.000 pesos.

Ante la presencia de testigos se procedió a realizar las pruebas de orientación de campo que cromáticamente arrojaron como resultado cocaína, un total de 1 kilo 31 gramos se decomisó.

Intervino la Fiscalía Federal y el Juzgado Federal de la ciudad de Bell Ville. Los detenidos fueron trasladados al establecimiento penitenciario N°5 de la ciudad de Villa María.

El Juez dispuso seis allanamientos que fueron materializados ayer en las ciudades de Marcos Juárez y General Roca de esta provincia.

Con apoyo de personal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimiento Judiciales “San Francisco” y la Sección Seguridad Vial “San Francisco”, se registraron los domicilios donde se incautaron dos motos, una computadora portátil, 15 teléfonos celulares, y documentación de interés a la causa.