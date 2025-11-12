Gobierno acreditó fondos para mantenimiento de Edificios Escolares

El Gobierno de la Provincia de Córdoba acreditó los fondos correspondientes al Fondo para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales (Fo.De.M.E.E.P.), correspondientes al mes de octubre, por un monto total de $1.694.375.098,32.

Estos recursos son transferidos mensualmente –con regularidad- a municipios y comunas de toda la provincia, con el propósito de garantizar el mantenimiento y la mejora continua de los edificios escolares provinciales, fortaleciendo así las condiciones de infraestructura que favorecen la enseñanza y el aprendizaje.

Desde el inicio de la gestión en diciembre de 2023, el monto total acreditado a través de esta iniciativa alcanza los $38.503.020.898,24.

La iniciativa es una política sostenida que promueve el trabajo articulado entre el Gobierno Provincial y los gobiernos locales, en el marco del Programa de Fortalecimiento Educativo Territorial impulsado por el Ministerio de Educación.

A través de este mecanismo, cada localidad puede planificar y ejecutar obras menores, reparaciones y tareas de mantenimiento que aseguren espacios escolares adecuados, seguros y dignos para toda la comunidad educativa.

Al respecto, el Ministro Horacio Ferreyra, afirmó: “El Fo.De.M.E.E.P. es una expresión concreta del compromiso compartido entre Provincia y municipios para cuidar nuestras escuelas y asegurar que los estudiantes aprendan en entornos de calidad. Con esta herramienta fortalecemos la gestión educativa local y la participación de las comunidades en la mejora permanente del sistema educativo”.