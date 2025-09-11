Gobierno de Córdoba consolida política pública que pone a la educación como prioridad

El Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través del Ministerio de Educación, continúa consolidando una política pública que pone a la educación como prioridad y como base del desarrollo local.

Desde el inicio de la gestión en diciembre de 2023, se transfirieron $34.299.996.001,64 a municipios y comunas de todo el territorio provincial, destinados al funcionamiento de las instituciones educativas de gestión estatal en todos los niveles y modalidades.

En los meses de julio y agosto de 2025, las transferencias ascendieron a $4.708.497.293, recursos orientados principalmente a gastos de funcionamiento, infraestructura menor y fortalecimiento institucional, garantizando que cada escuela cuente con las condiciones necesarias para brindar una educación continua, segura y de calidad.

Estos fondos se canalizan a través del Fondo para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales (FODEMEEP), una herramienta clave que permite a municipios y comunas administrar de manera ágil y transparente los recursos destinados a mantener y mejorar la infraestructura escolar.

En este marco, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, expresó: “Esta inversión histórica reafirma la decisión del gobernador Martín Llaryora de sostener una educación pública de calidad en cada rincón de la provincia. Con el FODEMEEP fortalecemos el trabajo conjunto con los gobiernos locales, garantizando que cada peso invertido llegue directamente a las escuelas y se transforme en mejores oportunidades para nuestros estudiantes”.

FODEMEEP

El FODEMEEP permite a municipios y comunas administrar de forma ágil y transparente los recursos destinados a mantener y mejorar las condiciones edilicias de los establecimientos escolares.

Gracias al trabajo articulado con los gobiernos locales, el programa se consolida como una política pública estratégica que garantiza la equidad y la eficiencia en la gestión educativa.