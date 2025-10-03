Gobierno de Córdoba participa de nueva edición de San Francisco Expone

El Gobierno de Córdoba participará en una nueva edición de San Francisco Expone, que se llevará a cabo del 3 al 5 de octubre en el predio de la Sociedad Rural de San Francisco.

El Ministerio de Bioagroindustria estará presente en la 93° edición de San Francisco Expone, con un stand institucional propio. Allí, 10 expositores que forman parte del programa “CBA Vidriera Productiva”, exhibirán sus productos. La muestra tendrá lugar en el predio de la Sociedad Rural local, del 3 al 5 de octubre.

Además, el stand de Córdoba contará con la participación de los reconocidos chefs Andrés Chaijale y Julián Espinosa. Harán una degustación de diferentes productos cordobeses para que los visitantes conozcan y disfruten de la gastronomía local.

Los expositores del rubro agroalimentario que estarán presentes serán:

• Don Celestino (Las Varillas): dulce de leche clásico y repostero.

• Cooperativa Apícola de Ansenuza (Balnearia): productos y subproductos relacionados con la apicultura.

• Vinos San Giovanni (Brinkmann): vinos tintos caseros y especializados.

• Aroma de Campo (Mendiolaza): yerba mate gourmet.

• Lombarde (Villa María): quesos blandos, semiduros, hilados y duros libres de gluten y sin lactosa.

• Teodoro: dulce de leche y manteca.

• Tostonxitos Snacks (Córdoba Capital): snack tropical de plátano verde – Libre de gluten – 100% vegetal.

En tanto, del rubro agroindustrial estarán presentes Gallara Premoldeados (Córdoba Capital), Bombas Bol (La Francia) y el Laboratorio de Suelos de Balnearia.

También el Banco de Córdoba (Bancor) dice presente con un stand institucional, en el cual se brindará información sobre las líneas de financiamiento destinadas para el sector.

La 93° edición de San Francisco Expone es organizada por la Sociedad Rural local. Convoca al sector productivo y a las familias de la zona. Entre las actividades más importantes se destacan concursos ganaderos y lecheros, remates, juras, desfiles, shows y espectáculos en vivo.