Gobierno ejecutará obras destinadas a mejorar el sistema hídrico en toda la Provincia

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, realizó la apertura de ofertas para una serie de obras destinadas a mejorar el sistema hídrico en distintos puntos del territorio provincial.

El paquete licitatorio incluye obras en zonas rurales y productivas, orientadas a optimizar el drenaje y disminuir riesgos de anegamientos para reforzar la capacidad de respuesta ante eventos climáticos.

Las intervenciones previstas para ejecutar en 2026 representan una inversión superior a 10.174 millones de pesos, que beneficiará fundamentalmente a zonas rurales y productivas del interior provincial.

Estos trabajos se enmarcan en el Plan Provincial de Mantenimiento y Readecuación de Obras Hídricas, cuyo objetivo es regular el escurrimiento de aguas pluviales y mitigar inundaciones.

El programa se estructura a partir de criterios técnicos, ambientales y territoriales, y aborda las problemáticas hídricas en los 25 departamentos del interior.

Obras en el interior provincial

El plan incluye limpieza de canales y reparación de obras, dividiendo a la provincia en cuatro grandes zonas de intervención.

Zonificación del Plan

Zona 1: departamentos Sobremonte, Río Seco, Tulumba, Ischilín, Cruz del Eje, Totoral, Minas, Pocho, San Alberto, San Javier, Punilla, Colón y Río Primero.

La obra alcanzará sectores vinculados al Sistema del Río Primero, Traslasierra y Arroyos del Noreste, con un presupuesto oficial de $1.713.163.539,52.

Zona 2: departamentos San Justo, Río Segundo, Santa María, Calamuchita, Tercero Arriba, General San Martín y Marcos Juárez.

El objetivo es optimizar la conducción de excedentes hídricos en los Sistemas Río Tercero, Carcarañá y Río Segundo, con un presupuesto de $2.651.942.859,08.

Zona 3: departamentos Unión y Juárez Celman.

La intervención incluye tareas de sistematización en sectores del Sistema Río Cuarto para mejorar el escurrimiento, con un presupuesto de $3.088.238.700,87.

Zona 4: departamentos Río Cuarto, Roque Sáenz Peña y General Roca.

Los trabajos buscan garantizar el funcionamiento de los drenajes en el Sistema Río Quinto y canales vinculados a la Laguna La Picasa, con un presupuesto de $2.721.027.788,51.