Habilitan inscripciones para el Boleto Educativo Cordobés 2026

El Gobierno de Córdoba, a través de la Secretaría de Transporte, informa que desde este 20 de febrero quedarán abiertas las inscripciones para el Boleto Educativo Cordobés (BEC), correspondiente al ciclo lectivo 2026.

El Gobernador Martín Llaryora confirmó en las últimas horas la continuidad del programa, que será sostenido con aportes propios, ya que la Provincia cubrirá el 100% del costo del boleto ante la decisión del gobierno nacional de retirar los subsidios que recibían las empresas.

El beneficio alcanza a estudiantes, docentes y personal no docente de los niveles inicial, primario y secundario.

La inscripción para los niveles superior y universitario se adaptará al calendario académico de cada institución.

Proceso simplificado mediante Ciudadano Digital

La inscripción se gestionará a través del portal Ciudadano Digital (CiDi) https://cidi.cba.gov.ar/portal-publico/, completando el Formulario Único de Postulantes (FUP).

El trámite se realizará por grupo conviviente, bajo un único responsable con CiDi Nivel 2.

Una vez registrada la información requerida, los solicitantes recibirán notificaciones vía correo electrónico, garantizando un proceso ágil y sencillo.

Para obtener más información sobre el procedimiento de inscripción o conocer los requisitos específicos, los interesados pueden ingresar a www.cba.gov.ar/boleto-cordobes, realizar consultas vía WhatsApp al 351 201-0651 de lunes a viernes de 8 a 18 hs.

Sobre el BEC

El BEC alcanza a estudiantes y docentes de todos los niveles educativos y al personal auxiliar no docente de los niveles inicial, primario, secundario y superior.

Es importante recordar que los estudiantes deberán estar matriculados en el ciclo lectivo vigente para poder acceder al programa.