Habilitaron inscripciones al Programa «Cosechando para mi Familia- La Huerta en Tu Hogar 2026»

La Subsecretaría de Agricultura Familiar, dependiente del Ministerio de Bioagroindustria, habilitó las inscripciones para el programa “Cosechando para mi Familia – La Huerta en Tu Hogar 2026”.

Esta iniciativa provincial busca fortalecer la seguridad alimentaria mediante el desarrollo de huertas familiares y comunitarias, promoviendo el consumo de alimentos saludables en todo el territorio cordobés.

Como novedad, la inscripción será anual y por única vez. De esta manera, quienes se registren al inicio del año quedarán automáticamente habilitados para recibir los kits de semillas en ambas temporadas de siembra: otoño-invierno y primavera-verano.

Cómo inscribirse

El trámite se realiza exclusivamente de manera virtual a través de Ciudadano Digital (CiDi) Nivel 2. Los interesados deben ingresar a la plataforma y buscar el servicio “Registro Agropecuario”.

Una vez finalizado el proceso, los beneficiarios recibirán las notificaciones correspondientes sobre la entrega de kits mediante su cuenta de CiDi y correo electrónico declarado.

Modalidades de participación

El programa contempla tres categorías de inscripción para adaptarse a las necesidades de cada sector:

Familiar individual: Destinada a familias que producen alimentos a pequeña escala en sus hogares.

Colectiva: Para organizaciones, entidades o grupos que soliciten kits para sus integrantes. La gestión la realiza una persona física (con CUIL) y debe adjuntar el padrón de participantes en formato Excel.

Comunitaria: Orientada a unidades productivas en espacios comunes donde participan más de dos familias. El registro también se efectúa a través del CiDi de un responsable.

Entrega de semillas y variedades

En el interior provincial, la distribución se coordinará en puntos designados por cada municipio o comuna. En Córdoba Capital, la entrega se centralizará en la sede del Ministerio de Bioagroindustria (Figueroa Alcorta 234).

Para la temporada actual, los kits incluyen variedades como arvejas, habas, zanahoria, cebolla, espinaca, remolacha, repollo, perejil, acelga y rúcula.

Capacitación y acompañamiento

La Subsecretaría de Agricultura Familiar mantendrá un esquema de acompañamiento técnico permanente. Se dictarán talleres virtuales mediante la plataforma Zoom, cuyo cronograma será difundido oportunamente a través de los canales oficiales del Ministerio.

Sobre esta nueva edición, la subsecretaria de Agricultura Familiar, Mariana Victoria Vigo, destacó que el programa representa una oportunidad estratégica para que las familias de todo el territorio cordobés produzcan sus propios alimentos, fortaleciendo el vínculo entre el trabajo en la tierra y la mesa diaria, tanto en hogares como en espacios comunitarios.

Al respecto, la funcionaria señaló: “Se vienen tiempos de siembra, de cuidado y de trabajo compartido, para luego disfrutar con alegría de la cosecha de vegetales saludables producidos por nosotros mismos. Estamos siempre a disposición para brindar información y acompañar a cada cordobés en este proceso”.

Contacto y consultas

Correo electrónico: ssaf.cba@gmail.com

WhatsApp: 3513453333