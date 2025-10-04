Hasta el 12 de octubre Córdoba se transforma en un gran escenario abierto al mundo

Hasta el 12 de octubre, Córdoba volverá a transformarse en un gran escenario abierto al mundo. Con más de 100 funciones distribuidas en 21 espacios de la ciudad y en 20 localidades de la provincia, la programación ya está disponible para que el público planifique su recorrido por esta edición.

El 15º Festival invita a vivir nueve días de teatro sin fronteras, donde cada función abre una ventana a nuevas miradas y lenguajes. Con espectáculos distribuidos por toda la provincia, el público podrá elegir su propio recorrido y disfrutar de esta fiesta escénica.

La grilla de esta edición reúne a compañías de Argentina, Latinoamérica y Europa, con producciones de España, Francia, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay, Perú y Bolivia, entre otros países. Junto a ellos, los elencos oficiales de la provincia –la Comedia Cordobesa y la Comedia Infanto Juvenil– compartirán escenario con destacados grupos independientes. El público podrá disfrutar de teatro, danza, performances y propuestas interdisciplinarias, en un recorrido que lleva el arte a salas de la ciudad y a múltiples localidades del interior provincial.

Desde su creación, el Festival nació con el propósito de tender puentes entre la escena local y el teatro del mundo, consolidándose como uno de los encuentros escénicos más relevantes de Iberoamérica.

Las entradas para el 15º Festival Internacional de Teatro Córdoba Mercosur ya están a la venta. El valor general es de $6.000, con la promoción FIT 2 x $10.000. Se pueden adquirir en las boleterías de los espacios o de manera online a través de Autoentrada. Además, algunas funciones especiales se ofrecerán con entrada a la gorra.

Programación

