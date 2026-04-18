Hospital «Dr. Saied Saleg»: Se realizaron 300 Mamografías

El mamógrafo móvil, proveniente del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba y la obra social Apross, finalizó este viernes su atención en Brinkmann luego de tres semanas de trabajo.

El Hospital Municipal recibió en este marco a 300 personas que realizaron sus estudios correspondientes de prevención de cáncer de mamas, obteniendo sus resultados en pocas horas luego del exámen.

La mamografía es una radiografía de las mamas, que permite detectar el cáncer incluso antes de que el nódulo sea palpable o lo sea mínimamente. En estos casos es posible recurrir a tratamientos menos agresivos que los que se realizan cuando el cáncer está más avanzado.

El Programa Provincial de detección precoz del cáncer de mama recomienda realizar una mamografía de control anual a las mujeres a partir de los 40 años. Es importante consultar a un ginecólogo/a que, en función de la edad y antecedentes recomendará el mejor método de detección, y valorará los antecedentes familiares y personales para determinar si es necesario comenzar los controles antes de esa edad.

Si bien este tipo de cáncer es difícil de prevenir, ya que en su desarrollo intervienen factores ambientales y genéticos -algunos de los cuales se desconocen-; existen hábitos que, a largo plazo, pueden contribuir a reducir el riesgo de cáncer de mama, como realizar actividad física, limitar el consumo de alcohol, sostener una alimentación equilibrada y saludable, evitar el sobrepeso y el tabaco.

El cáncer de mama puede no tener manifestaciones en sus fases tempranas, por ello es clave realizar los controles médicos correspondientes de acuerdo a la edad y antecedentes, ya que la mejor herramienta para disminuir la mortalidad por cáncer es el diagnóstico precoz, con un rol principal de la mamografía a las edades indicadas.