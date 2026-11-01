IECS Jornada de Puertas Abiertas mostró proyectos, experiencias y producciones anuales del nivel Secundario

La 4º edición de la expo permitió compartir con la comunidad los proyectos, experiencias y producciones desarrollados por los estudiantes del nivel secundario, poniendo de manifiesto la creatividad, la integración de conocimientos y el protagonismo de los alumnos en sus procesos de aprendizaje.

Brinkmann, 30 de octubre de 2026. -La apertura fue a las 15:30, con una introducción y el discurso de la directora, Lic. Antonella Gianinetti. Participaron la secretaria municipal de Cultura y Educación, Mgter. Marisol Núñez; el representante legal del Instituto, Prof. Damián Borgogno; la presidenta de Centro Social, Méd. Vet. Anabel Ferrero, con directivos del club; el presidente de Mutual Centro, Lic. Ariel Bosio y funcionarios de la entidad; personal del IECS; medios de comunicación y familiares de los estudiantes.

Durante la presentación, los alumnos destacaron que esta cuarta muestra constituye una oportunidad para reconocer cuánto han crecido y compartir las experiencias y aprendizajes construidos. En ese sentido, señalaron que “IECS te muestra es mucho más que una exposición de actividades: es un momento para compartir lo que hacemos y valorar el esfuerzo de cada uno”.

Por su parte, la directora definió al encuentro como una exhibición que pone en evidencia el protagonismo de los alumnos en sus propios procesos de aprendizaje. Asimismo, invitó a los presentes a recorrer una experiencia inmersiva e interactiva, a través de los proyectos, contenidos y propuestas que los estudiantes piensan, crean, aprenden y desarrollan en las aulas. En su mensaje, destacó la diversidad de iniciativas que integraron la exposición, entre ellas, la gestión de un kiosco escolar como experiencia de educación financiera y emprendedurismo; el diseño y la impresión en 3D; la programación, la robótica y los sistemas de control computarizados; el armado de circuitos y la fabricación de instrumentos musicales que luego son ejecutados mediante programación.

Se presentaron propuestas vinculadas con el movimiento, las emociones y las pulsaciones; producciones literarias y audiovisuales surgidas de las lecturas realizadas durante el año; y obras de títeres en inglés, para los más pequeños. Uno de los proyectos destacados fue GuIECS App, la aplicación desarrollada por estudiantes de 4.º año que representará a la provincia de Córdoba en la instancia nacional de la Feria de Ciencias. Al finalizar su alocución, Gianinetti felicitó especialmente a los estudiantes por el compromiso con el que asumen cada desafío y agradeció también el acompañamiento de docentes, preceptores y familias. Como síntesis del espíritu de la muestra, expresó: “Hoy nuestros estudiantes van a mostrarles que no son solo usuarios de lo que el mundo ofrece: son creadores de lo que el mundo necesita”.

Posteriormente, los alumnos de 3.º año ofrecieron una representación artística creada desde la asignatura Música, a cargo de la docente Liticia Oyén, en el marco del Día del Respeto por la Diversidad Cultural. La propuesta contuvo distintas expresiones culturales, promoviendo el reconocimiento y la valoración de las diversas formas de vivir y comprender el mundo. La presentación combinó percusión y ritmos distintivos de Colombia, Perú, México, España y Argentina -con una chacarera que fue bailada por dos estudiantes- y se ofreció una muestra de diversidad musical. La docente explicó que, a partir de una misma letra, utilizaron inteligencia artificial para crear versiones pertinentes a los distintos géneros representativos de cada país.

Concluida la presentación, se invitó al público a recorrer los diferentes stands, donde pudieron apreciarse producciones que reflejaron la creatividad, la integración de disciplinas y la aplicación de conocimientos científicos y tecnológicos. También participaron los alumnos de 6.º grado, quienes culminaron de esta manera una instancia de articulación con el nivel secundario de la misma institución. La muestra despertó el asombro y la admiración de los visitantes, constituyéndose en una demostración del trabajo pedagógico y del nivel formativo alcanzado por el Instituto Sarmiento en sus distintos niveles educativos.

La actividad concluyó a las 19:30, luego de una jornada que permitió compartir con la comunidad el resultado del esfuerzo, la dedicación y la creatividad de los estudiantes y de toda la comunidad educativa.