IECS: Sede Regional Nivel Primario de Olimpíadas de Matemáticas

Correspondientes al nivel primario, participaron estudiantes de colegios de Brinkmann y Morteros. Se inició con una breve presentación, presidida por la directora del nivel inicial y primario, Lic. Lucila Alias, acompañada por el Representante Legal, Prof. Damián Borgogno y la presidente del Club Centro Social, Méd. Vet. Anabel Ferrero.

En dicho marco, se efectuó la apertura de los sobres con las consignas -en modo lacrado- remitidas por el Ministerio de Educación para toda la geografía provincial. Posteriormente, los alumnos de distintos grados se dirigieron a las aulas que les fueron asignadas para protagonizar la competencia oficial.

En el aula Nº1 del establecimiento educativo rojinegro, trabajan los alumnos de 4º grado de las siguientes entidades educativas: Instituto Privado 9 de Julio, de Morteros; Colegio Manuel Belgrano, de Brinkmann; e Instituto Privado Domingo Faustino Sarmiento, de Brinkmann, representado por Sofía Argüello. Como docente aplicadora, intervino Lorena Marengo,

En el aula Nº2, en tanto, lo hicieron estudiantes de 5º grado, de estas instituciones: Instituto Privado 9 de Julio, de Morteros; Escuela 25 de Mayo, de Brinkmann; Colegio Manuel Belgrano, de Brinkmann; e Instituto Privado Domingo Faustino Sarmiento, de Brinkmann, representado por Gerónimo Fazio. Como docente aplicadora intervino Vanesa Voltolini.

En el aula Nº3, por último, participaron educandos de 6º grado de las entidades siguientes: Instituto Privado 9 de Julio, de Morteros; Escuela Doña Anita Giaveno de Sacavino, de Brinkmann; Escuela 25 de Mayo, de Brinkmann; Colegio Manuel Belgrano, de Brinkmann; e Instituto Privado Domingo Faustino Sarmiento, de Brinkmann, representado por Emilia Beltramo. Como docente aplicadora intervino Rocío Schmidt.

Una jornada con mucha concentración y aplicación por parte de los estudiantes que buscan superar dicha instancia para lograr el pasaporte a definiciones superiores. En breve se conocerán los resultados de este desafío que busca el crecimiento en aprendizaje sobre una materia tan vital como lo es matemáticas.