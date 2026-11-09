Importantes victorias de los equipos Brinkmanenses. Centro clasificado, y San Jorge con chances

En condición de local, Centro venció 3 a 1 a Independiente de Balnearia, sigue en la primera posición de la Zona A del Absoluto y ya aseguró su lugar en los cuartos de final.

Santiago Utrera, Miqueas Lapalma y Emanuel Sacco fueron los autores de los goles, que llegaron todos en el segundo tiempo.

En reserva fue goleada 5 a 0 para los chicos que siguen haciendo una gran campaña. David Camino x2, Gastón Racca, Lionel Tévez y Santi Strumia marcaron los goles.

Por la última fecha, Centro recibe el próximo fin de semana a Nueve de Morteros.

SAN JORGE GANÓ EN ARROYITO Y LLEGA CON CHANCES A LA ÚLTIMA FECHA

El equipo mayor de San Jorge consiguió una importante victoria frente a Cultural de Arroyito, por la quinta fecha de la segunda fase del Torneo José Ricardo “Lobo” Mana.

Los goles del Santo fueron convertidos por Lautaro Toledo, en dos oportunidades, y Felipe Echeverría.

Derrota de la Reserva

En el encuentro preliminar, la Reserva cayó por 2 a 1. El único tanto del conjunto santo lo convirtió Santiago Barrios.

Próxima Fecha

En la última jornada, San Jorge visitará a Sportivo Suardi, en busca de seguir alimentando la ilusión.