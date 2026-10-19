Impulsan Innovación y Desarrollo Emprendedor en la Provincia

La Agencia Córdoba Innovar y Emprender celebra sus diez años con una convocatoria destinada a reconocer a quienes impulsan la innovación y el desarrollo emprendedor en la provincia. La iniciativa invita a startups, empresas y organizaciones del ecosistema a postularse en tres categorías que destacan su contribución al crecimiento tecnológico y productivo de Córdoba.

Los reconocimientos forman parte de las actividades por el décimo aniversario de la institución y buscan poner en valor el trabajo de quienes, a través de sus proyectos, iniciativas y trayectorias, generan nuevas oportunidades, promueven la colaboración y contribuyen a transformar el entramado productivo provincial.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 21 de octubre y los reconocimientos serán definidos mediante una votación abierta al público, que se desarrollará a partir del 22 de octubre.

Tres categorías para reconocer a los protagonistas

La convocatoria contempla tres categorías que buscan destacar diferentes experiencias y contribuciones al ecosistema emprendedor e innovador de Córdoba.

Startups Cordobesas

Destinada a reconocer a emprendimientos que desarrollan soluciones innovadoras con potencial de crecimiento y escala. Para su evaluación, se tendrá en cuenta el estadio de desarrollo, los mercados en los que operan, la inversión obtenida y su aporte a la dinamización del talento local.

Ecosistema Emprendedor

Reconoce a organizaciones de Córdoba que, a través de su trabajo sostenido, acompañan, financian e impulsan el desarrollo emprendedor. Se valorará su trayectoria, alcance y cantidad de emprendimientos acompañados o en los que hayan invertido.

Innovación Abierta

Está dirigida a empresas cordobesas que hayan llevado adelante procesos de innovación en alianza con emprendimientos, startups, empresas tecnológicas, universidades, consultores o investigadores. Se considerarán las soluciones o mejoras desarrolladas, el vínculo construido con los aliados y el estado de avance de cada iniciativa.

Cómo postularse y participar de la votación

Las startups, empresas y organizaciones interesadas en participar podrán presentar sus postulaciones hasta el 21 de octubre, de acuerdo con la categoría que corresponda a su actividad, proyecto o trayectoria.

Para conocer los requisitos, acceder al formulario y obtener más información sobre los reconocimientos, deberán ingresar a: https://innovaryemprendercba.com.ar/10aniversario/

Una vez finalizada esta instancia, el 22 de octubre comenzará la votación abierta al público. Durante ese período, la comunidad podrá elegir a sus favoritos en cada una de las tres categorías.

Los reconocimientos se definirán mediante una votación abierta al público, para que toda la comunidad pueda participar de esta iniciativa.

Diez años impulsando el ecosistema emprendedor de Córdoba

A lo largo de esta década, la Agencia Córdoba Innovar y Emprender ha trabajado para fortalecer el ecosistema de emprendimiento e innovación de la provincia, promoviendo la articulación entre el sector público, las empresas, las startups, las universidades y las instituciones del sistema científico-tecnológico.

A través de programas de financiamiento, acompañamiento a emprendimientos innovadores, vinculación tecnológica y colaboración entre empresas y actores del conocimiento, la Agencia ha contribuido a generar oportunidades para el desarrollo de nuevos proyectos y la transformación productiva de Córdoba.