Inauguraron refacciones en SUM de Escuela Primaria de La Francia

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba inauguró las refacciones y el reacondicionamiento del Salón de Usos Múltiples (SUM) de la Escuela Primaria “Damas Patricias”, en la localidad de La Francia, departamento San Justo.

La intervención, realizada en el marco del programa Habitar la Escuela, implicó una inversión de $64.223.419 y contempló el cambio de piso, la renovación de las instalaciones eléctricas, trabajos de pintura y la mejora integral del cielorraso. Estas obras permiten optimizar las condiciones edilicias del establecimiento y ofrecer un entorno más seguro, funcional y adecuado para estudiantes y docentes.

El nuevo SUM reacondicionado constituye un espacio clave para el desarrollo de actividades escolares, actos institucionales, propuestas pedagógicas integrales y encuentros de la comunidad educativa, consolidándose como un ámbito que favorece la convivencia, la participación y el fortalecimiento de las trayectorias escolares.

El ministro de Educación, Horacio Ferreyra, destacó: “Estas obras reflejan una decisión clara de la Provincia de seguir invirtiendo en infraestructura escolar para mejorar las condiciones en las que se enseña y se aprende. Cada escuela que se pone en valor es una oportunidad más para fortalecer las trayectorias educativas de nuestros estudiantes y acompañar el trabajo de docentes y directivos en toda la provincia”.

Por su parte, el intendente de La Francia, Franco Castellina, expresó: “Este tipo de intervenciones son muy importantes para nuestra comunidad, porque impactan directamente en la calidad educativa. Agradecemos el acompañamiento del gobernador Martín Llaryora para concretar estas mejoras tan necesarias y seguir generando mejores oportunidades para nuestros vecinos”.

La actividad contó con la presencia del ministro de Educación, Horacio Ferreyra; el intendente de La Francia, Franco Castellina; la legisladora por el departamento San Justo, Elisa Carrizo; el Director General de Educación Primaria, Cruz Álvarez; y la asesora del Ministerio de Educación, Graciela Brarda, quienes recorrieron las instalaciones junto a la comunidad educativa y compartieron este importante avance en materia de infraestructura escolar.

Estas acciones se enmarcan en una política sostenida de fortalecimiento de la infraestructura educativa en todo el territorio provincial, con el objetivo de garantizar más y mejores condiciones para enseñar y aprender, acompañando el desarrollo integral de las comunidades educativas.