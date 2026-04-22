Incendios forestales: Comenzaron capacitaciones en «Operaciones seguras con Aeronaves»

La Provincia comenzó el ciclo de capacitaciones en “Operaciones seguras con aeronaves”, dirigido a bomberos voluntarios y personal que interviene en incendios forestales.

La actividad, realizada en la localidad de Oliva, fue organizada por el Plan Provincial de Manejo del Fuego junto a la Dirección Provincial de Aeronáutica, organismo que depende de la Secretaría General de la Gobernación.

Se trata de una instancia de formación destinada a fortalecer el trabajo coordinado entre el personal que interviene en el combate de incendios forestales desde tierra, con los medios aéreos que brindan apoyo durante los operativos.

En la ocasión participaron 60 bomberos voluntarios de las regionales 2, 4, 5 y 9.

En la jornada estuvo presente el secretario general de la Gobernación, David Consalvi, quien destacó la importancia de este tipo de instancias formativas y expresó: “Estas capacitaciones son fundamentales para seguir fortaleciendo el trabajo coordinado entre el personal en tierra y los medios aéreos, priorizando siempre la seguridad de quienes están en la primera línea de combate del fuego”.

La capacitación incluyó inicialmente una instancia teórica, donde el personal se familiarizó con las aeronaves, los equipos, la maquinaria utilizada y las medidas de prevención a tener en cuenta.

Posteriormente se desarrolló la etapa práctica, en la que se realizaron maniobras de abordaje y egreso de aeronaves, extracción de agua en tanque australiano y las posteriores descargas, con eje en la seguridad operativa.

En esta ocasión intervinieron dos aeronaves Air Tractor AT-802, más eficientes en incendios de rápida propagación que necesitan descargas lineales, y un helicóptero equipado con sistema Bambi Bucket, superior en zonas de difícil acceso y con una descarga de alta precisión.

Las mismas permitieron simular maniobras utilizadas durante los operativos reales de combate de incendios y la manera en que el personal de tierra debe actuar para resguardar su integridad.

Estas capacitaciones comienzan a desarrollarse entre los meses de abril y junio desde hace 15 años, previo a la temporada de mayor riesgo de incendios forestales en la provincia.

El entrenamiento está destinado a bomberos voluntarios de las 12 regionales de la Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba, al personal de los 25 cuarteles que integran la Agrupación Serrana y a integrantes del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC). Durante el año pasado participaron más de 1.200 personas.

Gracias al fortalecimiento de la prevención, la capacitación y la incorporación de tecnología, en 2025 la superficie afectada por incendios forestales se redujo en más del 80 % en comparación con 2024, resultado del trabajo conjunto entre bomberos voluntarios, brigadistas del ETAC y los equipos provinciales.