Infraestructura: Vialidad implementa innovación en gestión de nuevas obras

La Dirección Provincial de Vialidad, perteneciente al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, comenzó a implementar las tecnologías BIM (Building Information Modeling) y Realidad Aumentada en proyectos de infraestructura vial.

Los modelos BIM y Realidad Aumentada representan una innovación significativa en la gestión de obras viales, mejorando la precisión, eficiencia y seguridad en los proyectos.

El uso de estas tecnologías está transformando la manera en que se diseñan, construyen y gestionan las obras, permitiendo avanzar hacia una construcción más inteligente y sostenible.

Esta tecnología se emplea en la ejecución de la Circunvalación de Río Cuarto, un trayecto de 42 kilómetros que representa un hito histórico en materia de infraestructura vial en la capital alterna.

Puntualmente, los profesionales están aplicando BIM y Realidad Aumentada en la construcción de la traza y en el diseños y cálculos de puentes.

BIM (Building Information Modeling) es una metodología basada en modelos digitales inteligentes que integran información geométrica, técnica y de gestión a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto.

Ventajas de usar BIM en obras viales

Mejor coordinación interdisciplinaria

El modelo BIM integra datos de arquitectura, ingeniería civil, estructural, hidráulica, y otros, permitiendo que todos los equipos trabajen sobre una misma plataforma.

Esto reduce errores y conflictos entre disciplinas, facilitando la detección temprana de interferencias (clash detection) entre elementos de la obra vial y el puente.

Precisión y optimización en el diseño

BIM permite realizar simulaciones y análisis precisos del comportamiento estructural del puente, así como optimizar el diseño geométrico de la vía.

Esto contribuye a un diseño más eficiente, seguro y económico, minimizando sobrecostos y cambios en obra.

Gestión eficiente de materiales y recursos

Con BIM se puede planificar y controlar con mayor precisión el uso de materiales, maquinaria y mano de obra.

Esto se traduce en un ahorro significativo, reducción de desperdicios y mejor planificación logística para la construcción del puente y la vía.

Seguimiento y control durante la construcción

El modelo BIM sirve como base para el control de avances y la gestión del cronograma (4D), integrando además el control de costos (5D).

Esto facilita la toma de decisiones en tiempo real, minimiza retrasos y permite anticipar problemas.

Mejora en la seguridad y reducción de riesgos

Mediante simulaciones virtuales se pueden planificar mejor las etapas constructivas, identificando y mitigando riesgos potenciales en zonas críticas del puente y la obra vial.

Además, se pueden desarrollar planes de seguridad más completos basados en el modelo BIM.

Facilita el mantenimiento y operación

Una vez finalizada la obra, el modelo BIM se convierte en una herramienta fundamental para la gestión del mantenimiento de la infraestructura vial y los puentes, proporcionando información detallada sobre materiales, estructuras, y sistemas instalados, lo que mejora la vida útil y reduce costos futuros.

Sostenibilidad y responsabilidad ambiental

El uso de BIM permite evaluar el impacto ambiental del proyecto, optimizando el uso de recursos y promoviendo prácticas de construcción más sostenibles.

Esto es clave en obras viales que suelen afectar ecosistemas y zonas naturales.

Uso de Realidad Aumentada

La Realidad Aumentada consiste en superponer elementos digitales —como gráficos, datos o modelos 3D— sobre la visión real del entorno a través de dispositivos como smartphones, tablets o gafas inteligentes.

Esto permite visualizar información adicional en tiempo real y en contexto.

La integración de modelos BIM con la tecnología de RA en obras viales permite:

Visualización in situ

Los modelos BIM pueden proyectarse directamente sobre el terreno mediante RA, facilitando la comparación entre el diseño y la obra real.

Detección temprana de conflictos

Se pueden identificar interferencias o problemas constructivos antes de la ejecución, evitando retrabajos.

Mejora en la toma de decisiones

Los equipos técnicos y de obra pueden acceder a información detallada en tiempo real, mejorando la coordinación y gestión.

Capacitación y seguridad

La RA ofrece simulaciones y guías visuales para operadores y trabajadores, reduciendo riesgos.