Instituto Superior Politécnico Córdoba culmina 2025 con importantes avances académicos

El Instituto Superior Politécnico Córdoba (ISPC) culmina 2025 como una de las instituciones de educación técnica superior de mayor expansión e innovación en la provincia, luego de alcanzar importantes avances académicos y territoriales.

Durante este año se aprobaron las resoluciones de Validez Nacional para todas las Tecnicaturas Superiores, garantizando reconocimiento oficial pleno a cada título y brindando más oportunidades de desarrollo profesional a los estudiantes cordobeses.

En ese sentido, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, destacó: “En Córdoba apostamos a una educación técnica superior que transforme la vida de las personas y fortalezca el desarrollo productivo de cada región. El ISPC es un claro ejemplo de cómo la innovación educativa, la articulación interinstitucional y el compromiso territorial pueden generar nuevas oportunidades reales de presente y futuro para miles de jóvenes y adultos”.

Entre los hitos destacados se encuentra la implementación de la Tecnicatura Superior en Emergencias Extrahospitalarias, una propuesta inédita en la provincia desarrollada bajo modalidad dual junto al Servicio de Emergencias Médicas Municipal (SEM 107), que permite prácticas profesionalizantes desde el primer año.

En coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, el ISPC puso en marcha el Instructorado de Formación Profesional, destinado a robustecer la formación de instructores vinculados al trabajo y la producción.

Asimismo, ya se proyecta para 2026 una nueva Tecnicatura Superior co-diseñada junto a Vialidad Provincial, totalmente adaptada a las necesidades del sector. También se actualizó el diseño curricular de Mecatrónica para implementarla en modalidad dual junto a empresas de Oncativo, General Deheza y Luque.

“El ISPC nació con una misión clara: acercar la educación técnica superior pública, de calidad, innovadora y vinculada al trabajo a cada rincón de la provincia. Este año dimos pasos enormes para consolidar esa misión, creciendo en carreras, en territorio y en comunidad educativa”, expresó Guillermo Haller, director del Instituto Superior Politécnico Córdoba. “2026 será otro año de expansión y desafíos, siempre con la mirada puesta en formar profesionales que aporten a la economía del conocimiento, la industria, los servicios y los sectores estratégicos para el desarrollo provincial”.

En el plano territorial, el Instituto firmó cinco nuevos convenios de cooperación con Berrotarán, Miramar, Los Reartes y Estación General Paz, que se suman a las más de 27 articulaciones existentes con gobiernos locales en toda Córdoba.

El crecimiento institucional también se refleja en la alta demanda para las preinscripciones 2026, que ya supera las 1.600 personas en toda la provincia.

Finalmente, en un acto realizado el pasado 26 de noviembre, se entregaron más de 300 títulos de Nivel Superior, reafirmando el compromiso del ISPC con una educación inclusiva, gratuita y de calidad abierta a nuevas oportunidades laborales.

Este fortalecimiento del ISPC se enmarca en las 12 Políticas Educativas Prioritarias y en el Plan de Desarrollo Educativo Provincial 2024–2027 con proyección a 2033, impulsados por el Gobierno de la Provincia de Córdoba, que promueven una educación transformadora, inclusiva y con fuerte vinculación al sistema productivo. La expansión de la educación técnica superior es una pieza estratégica para el desarrollo del talento local, la innovación y la sostenibilidad económica en toda la provincia.