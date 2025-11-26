INTA BRINKMANN invita a Taller sobre «Primeros Auxilios en la Ruralidad»

Las capacitaciones del INTA BRINKMANN continúan en diversos ámbitos. En esta oportunidad enfocada en el ámbito de la salud, vinculado a la importancia que tiene para quienes se desempeñan diariamente en ese sector.
INVITACION
INTA BRINKMANN: Ofrecen Taller sobre *Primeros auxilios en la ruralidad*
Jueves 27-11-25
8 hs a 11 hs
Club La Flor de Colonia Milessi
_Dirigido a productores, docentes y empleados rurales, padres y niños._
Es gratuito y acredita BPAs
Vamos a aprender ¿cómo reaccionar y actuar ante accidentes, cortes, desmayos, golpes, tormentas, picaduras graves, etc.
Inscribite acá: https://forms.gle/PJ5JzZy5hg76aKZr5
Organizan:
*Defensa Civil e INTA AER Brinkmann*