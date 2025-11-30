INTA-Defensa Civil: Brindaron Taller de Primeros Auxilios en la Ruralidad

En las instalaciones del Club La Flor de Colonia Milessi se llevó a cabo este jueves el *taller de primeros auxilios en la ruralidad*, organizado por Defensa Civil Municipal e INTA Brinkmann, y dictado por el profesional Pablo Prato.

Esta capacitación fue dirigida a productores, docentes y empleados rurales, padres y niños. Se abordó: cómo reaccionar y actuar ante accidentes, cortes, desmayos, golpes, tormentas, picaduras graves, etc.

Se dictó de manera gratuita y validó acreditaciones para las BPAs.