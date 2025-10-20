  • 20 octubre, 2025

Agro

INTA: Organizan recorrida técnica, con visita a tambos inteligentes

Oct 19, 2025

Lo anuncia el INTA Brinkmann, para los días martes 21 y 28 de octubre. Está destinado a empleados rurales y público en general. Acredita para Buenas Prácticas Agropecuarias.

INVITACION

*Recorrida técnica*

21 y 28 Octubre – 9 a 12 horas.

Colonia Vignaud y La Paquita

Visitaremos 2 tambos inteligentes junto a *GEA y Delaval*

Los productores y sus equipos, nos contaran sobre lo que tuvieron y tienen que desaprender y aprender para lo nuevo.

Cupo limitado

​ Trae tu matera y buena onda

Inscribite acá: https://forms.gle/bjEfWZUFVR76WGHC9 porque acredita BPAs

Mas info 3572 528728

¡Sumate y veni con tu familia!

INTA AER Brinkmann