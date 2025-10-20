INTA: Organizan recorrida técnica, con visita a tambos inteligentes

Lo anuncia el INTA Brinkmann, para los días martes 21 y 28 de octubre. Está destinado a empleados rurales y público en general. Acredita para Buenas Prácticas Agropecuarias.
INVITACION
*Recorrida técnica*
21 y 28 Octubre – 9 a 12 horas.
Colonia Vignaud y La Paquita
Visitaremos 2 tambos inteligentes junto a *GEA y Delaval*
Los productores y sus equipos, nos contaran sobre lo que tuvieron y tienen que desaprender y aprender para lo nuevo.
Cupo limitado
Trae tu matera y buena onda
Inscribite acá: https://forms.gle/bjEfWZUFVR76WGHC9 porque acredita BPAs
Mas info 3572 528728
¡Sumate y veni con tu familia!
INTA AER Brinkmann