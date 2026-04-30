Intensa actividad de la disciplina del Bertossi en Atletismo

El pasado domingo 26 de abril cuatro atletas del grupo A.B. del club viajaron a la localidad de Porteña a participar del maratón “Porteña Corre”, en las distancias 5k y 10k, los resultados obtenidos fueron:

Distancia 5 k

Raul Vega, 9° puesto en la general

Distancia 10k

Antonela Verselli, 4° puesto en la general y 1°puesto en su categoría

Mayco Rodríguez, 6°puesto en la general y 2° puesto en su categoría

Marcos Rumachella, 8° puesto en general y 2° puesto en su categoría.

Diez atletas viajaron a la localidad de Bialet Masse a participar del Huaco Trail (carrera de montañas) en las distancias 8k, 16k y 30k con los siguientes resultados;

Distancia 8k

Florencia Naretto, 1° puesto en la general y 1° puesto en su categoría

María Eugenia Naretto, 2° puesto en la general y 1° puesto en su categoría

Daniela Barros, 1° puesto en su categoría

Gisela Bergonzi, 2° puesto en su categoría

María Soledad Williner, 2° puesto en su categoría

Nora Bustos, 3° puesto en su categoría

Maria Laura Espinosa, fue finish

Distancia 16k

Cristian Ledesma, fue finish logrando el 4° puesto en su categoría

Distancia 30k

Javier Gaido, fue finish logrando el 8° puesto en la general y 4° puesto en su categoría

Marcos Ramallo, fue finish logrando el 4° puesto en su categoría