Intensa actividad de la disciplina del Bertossi en Atletismo

El pasado domingo 26 de abril cuatro atletas del grupo A.B. del club viajaron a la localidad de Porteña a participar del maratón “Porteña Corre”, en las distancias 5k y 10k, los resultados obtenidos fueron:
Distancia 5 k
Raul Vega, 9° puesto en la general
Distancia 10k
Antonela Verselli, 4° puesto en la general y 1°puesto en su categoría
Mayco Rodríguez, 6°puesto en la general y 2° puesto en su categoría
Marcos Rumachella, 8° puesto en general y 2° puesto en su categoría.
Diez atletas viajaron a la localidad de Bialet Masse a participar del Huaco Trail (carrera de montañas) en las distancias 8k, 16k y 30k con los siguientes resultados;
Distancia 8k
Florencia Naretto, 1° puesto en la general y 1° puesto en su categoría
María Eugenia Naretto, 2° puesto en la general y 1° puesto en su categoría
Daniela Barros, 1° puesto en su categoría
Gisela Bergonzi, 2° puesto en su categoría
María Soledad Williner, 2° puesto en su categoría
Nora Bustos, 3° puesto en su categoría
Maria Laura Espinosa, fue finish
Distancia 16k
Cristian Ledesma, fue finish logrando el 4° puesto en su categoría
Distancia 30k
Javier Gaido, fue finish logrando el 8° puesto en la general y 4° puesto en su categoría
Marcos Ramallo, fue finish logrando el 4° puesto en su categoría