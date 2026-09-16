Intensa agenda en todas las categorías del Basquet Femenino de Centro

Mucha actividad para el Básquet Femenino Rojinegro en los últimos días.

Por un lado, las categorías formativas U15 y U17 hicieron su debut en el Torneo Provincial de Desarrollo, visitando por la fecha 1 a Chañares de James Craik.

U17: victoria 102 – 6.

U15: victoria 107 – 21.

Además, el lunes la categoría U13 recibió en el Poli a Sportivo Suardi por el Asociativo.

Victoria 98 – 21 (Nerina Sola con 23 puntos, Laura Contreras y Simona García con 15 las máximas anotadoras).

Por su parte, el equipo de Primera División, recibió anoche a Tiro de Morteros también por el Torneo Clausura del Asociativo.

Con Jimera Forneris como máxima anotadora con 19 puntos, seguida por Emilia Ruatta y Frida Sacavino Con 14, fue victoria rojinegra 67 – 17.