  • 16 septiembre, 2026

Deportes

Intensa agenda en todas las categorías del Basquet Femenino de Centro

Sep 16, 2026

Mucha actividad para el Básquet Femenino Rojinegro en los últimos días.

Por un lado, las categorías formativas U15 y U17 hicieron su debut en el Torneo Provincial de Desarrollo, visitando por la fecha 1 a Chañares de James Craik.

U17: victoria 102 – 6.

U15: victoria 107 – 21.

Además, el lunes la categoría U13 recibió en el Poli a Sportivo Suardi por el Asociativo.

Victoria 98 – 21 (Nerina Sola con 23 puntos, Laura Contreras y Simona García con 15 las máximas anotadoras).

Por su parte, el equipo de Primera División, recibió anoche a Tiro de Morteros también por el Torneo Clausura del Asociativo.

Con Jimera Forneris como máxima anotadora con 19 puntos, seguida por Emilia Ruatta y Frida Sacavino Con 14, fue victoria rojinegra 67 – 17.