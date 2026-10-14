Invitan a docentes a participar del Club de Lectura de Educación Económica y Financiera

El Ministerio de Educación abrió las inscripciones para el Club de Lectura de Educación Económica y Financiera, que abordará contenidos vinculados con la economía y las finanzas desde las perspectivas de género, clase y territorio, en el marco de la Ley Provincial N.° 11.023.

Esta ley crea el Programa de Alfabetización Económica y Financiera. Entre sus conceptos estructurantes se encuentran los recursos y las transacciones, la planificación financiera, el riesgo y el beneficio, y el entorno económico y financiero, en articulación con las propias prácticas de enseñanza.

De esta manera, los clubes se proponen como espacios de actualización disciplinar y didáctica en relación con los nuevos diseños curriculares.

En este contexto, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, destacó la importancia de estas oportunidades y comentó: “Brindar a nuestros docentes herramientas para abordar la educación económica y financiera en las aulas es fundamental para formar estudiantes capaces de tomar decisiones informadas y responsables en su vida cotidiana”.

“Con estas políticas, que impulsamos junto al gobernador Martín Llaryora, seguimos generando espacios de formación y construcción colectiva que permiten actualizar las prácticas de enseñanza y vincular los aprendizajes con los desafíos de la realidad actual”, añadió Ferreyra.

El club consiste en un curso a distancia destinado a docentes y directivos de todos los niveles y modalidades. Está diseñado como un dispositivo de formación docente y acompañamiento institucional que habilita espacios de análisis, reflexión y construcción dialógica en torno a la actualización disciplinar y didáctica del nuevo diseño curricular de Educación Económica y Financiera.

Por su parte, Gabriela Peretti, secretaria de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, comentó: “Con esta propuesta buscamos propiciar una instancia de construcción colectiva de saberes pedagógicos y didácticos a partir del encuentro de voces y la diversidad de trayectorias docentes”.

Natalia González, directora de Desarrollo Curricular y Acompañamiento Institucional, remarcó: “Consideramos valiosa la oportunidad del encuentro entre colegas, promoviendo una mirada curricular y de trayectoria completa para pensar la Educación Económica y financiera, integrando la perspectiva de género, clase y territorio”.

El programa se realiza en el marco de “TransFORMAR@CBA”, donde surgen las Comunidades de Aprendizaje con el objetivo de enriquecer el currículum a partir de la diversidad presente en las escuelas de la Provincia.

Más información y cómo acceder

El curso contempla un encuentro sincrónico programado para el martes 27 de octubre de 18:00 h a 21:00 h. Para acceder a la acreditación de las 30 horas, los participantes deberán cumplir con los siguientes requerimientos:

Realizar la lectura del texto propuesto a partir de las orientaciones de la carta al/la lector/a.

Responder el Ticket de entrada (actividades previas), asistir y participar activamente del encuentro sincrónico.

Completar las actividades finales del Club mediante la entrega del trabajo colectivo y la realización del Ticket de salida individual.

La inscripción se realiza en la web, a través del siguiente link:https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/