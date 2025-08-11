IPCAM: Llevaron adelante charla virtual «Gobierno abierto para la gestión local»

En el marco del II Plan de Acción de Gobierno Abierto, el Instituto Provincial de Capacitación Municipal (IPCAM), dependiente del Ministerio de Gobierno, llevó adelante la charla virtual “Gobierno Abierto para la gestión local”, un espacio de diálogo e intercambio destinado a funcionarios y agentes de municipios y comunas de la provincia de Córdoba.

La actividad formó parte de la segunda cohorte del curso “Introducción al Gobierno Abierto”, y tuvo como objetivo fomentar esta agenda a nivel local a través de herramientas conceptuales y experiencias prácticas. Durante la jornada se abordaron los principales pilares del enfoque de Gobierno Abierto —transparencia, participación ciudadana y colaboración— y se presentaron casos que evidencian cómo estos principios pueden fortalecer la gestión pública desde una perspectiva innovadora.

La disertación estuvo a cargo de la Dra. Rita Grandinetti, profesora e investigadora de la Universidad Nacional de Rosario, donde dirige PoliLabUNR y coordina redes y proyectos internacionales vinculados a la innovación pública, transformación digital y modernización del Estado. Reconocida como referente regional en gobernanza innovadora, Grandinetti compartió su experiencia en iniciativas de inteligencia colectiva en la gestión pública y dio lugar al intercambio de experiencias con los participantes.

Participaron funcionarios y agentes de 31 localidades de la provincia: Agua de Oro, Alicia, Almafuerte, Arroyito, Chilibroste, Colonia Las Pichanas, Colonia Tirolesa, Córdoba, Cosquín, Devoto, Guatimozín, Jesús María, La Cumbre, La Laguna, Las Perdices, Los Pozos, Los Reartes, Morteros, Oncativo, Porteña, Río Ceballos, Salsacate, Sampacho, San Antonio de Arredondo, Tuclame, Villa del Rosario, Villa General Belgrano, Villa Giardino, Villa María, Villa Nueva y Villa Santa Rosa.

Con iniciativas como esta, el Gobierno de Córdoba reafirma su compromiso con la capacitación continua de los equipos locales y la construcción de una gestión más abierta, moderna y cercana a la ciudadanía. Promover espacios de formación e intercambio fortalece no solo las capacidades institucionales, sino también los vínculos de confianza entre el Estado y la sociedad.