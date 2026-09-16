ISEP abrió período de prematriculación para Formación de Docentes de Ramos Especiales

El Instituto Superior de Estudios Pedagógicos (ISEP), dependiente del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, abrió el período de prematriculación para el Trayecto de Formación para Docentes de Ramos Especiales que aspiran a acceder a concursos de cargos directivos en el nivel de Educación Primaria.
Las personas interesadas podrán realizar el trámite a través del portal web www.isep-cba.edu.ar.
La prematriculación permanecerá abierta hasta el 17 de septiembre o hasta completar el cupo disponible. El proceso tendrá en cuenta el orden de inscripción.
El trayecto propone brindar un conjunto de herramientas conceptuales y metodológicas que complementen la formación inicial de docentes de Ramos Especiales que aspiran a asumir la responsabilidad de conducir instituciones educativas.
La formación profundiza en los núcleos temáticos relevantes de la enseñanza de las áreas básicas del nivel de Educación Primaria —Matemática, Lengua y Literatura, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales— y se centra en el análisis de situaciones vinculadas con las prácticas de aula e institucionales.
Comienzo del cursado: septiembre de 2026. Para más información, hacer clic aquí.
CONSULTAS
Se encuentra disponible el servicio de Mesa de Ayuda, que atiende de manera presencial en Agustín Garzón 1229, barrio San Vicente, ciudad de Córdoba; telefónicamente, al (0351) 433-8615; por correo electrónico a mesadeayuda@isep-cba.edu.ar; o a través de la página institucional de Facebook: Instituto Superior de Estudios Pedagógicos – ISEP.