ISP Manuel Belgrano: 67 nuevos egresados recibieron su diploma

El viernes por la noche, en el salón de Club San Jorge, el ISP Manuel Belgrano realizó el acto de Egresados de la cohorte 2025-2026.

Asistieron autoridades de los diferentes niveles educativos del Complejo Educativo Padre Jorge Isaac, del Gobierno Municipal, Cooperativa y familiares de los flamantes egresados.

La Directora del ISP Prof. Marisol Nuñez y el Intendente Municipal Mauricio Actis, dejaron sus mensajes, resaltando la importancia de contar con nuevos profesionales, en las diferentes carreras que se cursan de manera presencial y virtual.

En Redes Sociales, el ISP dejó un hermoso mensaje.

En la noche del viernes, celebramos «los momentos perfectos» …

Esos días llenos de emociones y de recuerdos que se guardan en el corazón.

Hoy una nueva cohorte de estudiantes egresan y se llevan su título para cambiar su futuro y dejar su granito de arena en esta sociedad.

Agradecemos la presencia de las autoridades, familias, docentes e instituciones asociadas que trabajan y funcionan juntas para hoy celebrar nuevos egresados para Brinkmann y la regional.

Felicidades a todos nuestros 67 egresados…