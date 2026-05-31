  • 31 mayo, 2026

Actualidad

ISP Manuel Belgrano: 67 nuevos egresados recibieron su diploma

May 30, 2026

El viernes por la noche, en el salón de Club San Jorge, el ISP Manuel Belgrano realizó el acto de Egresados de la cohorte 2025-2026.

Asistieron autoridades de los diferentes niveles educativos del Complejo Educativo Padre Jorge Isaac, del Gobierno Municipal, Cooperativa y familiares de los flamantes egresados.

La Directora del ISP Prof. Marisol Nuñez y el Intendente Municipal Mauricio Actis, dejaron sus mensajes, resaltando la importancia de contar con nuevos profesionales, en las diferentes carreras que se cursan de manera presencial y virtual.

En Redes Sociales, el ISP dejó un hermoso mensaje.

En la noche del viernes, celebramos «los momentos perfectos» …

Esos días llenos de emociones y de recuerdos que se guardan en el corazón.

Hoy una nueva cohorte de estudiantes egresan y se llevan su título para cambiar su futuro y dejar su granito de arena en esta sociedad.

Agradecemos la presencia de las autoridades, familias, docentes e instituciones asociadas que trabajan y funcionan juntas para hoy celebrar nuevos egresados para Brinkmann y la regional.

Felicidades a todos nuestros 67 egresados…