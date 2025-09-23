Jardín Manuel Belgrano llevó a cabo tradicional «Amijugando»: Juguemos en el Club

En el marco de las celebraciones por el Día del Estudiante, el Jardín de Infantes Manuel Belgrano llevó adelante una nueva edición de su tradicional Amijugando, junto a las familias que siempre acompañan.

Este año, la jornada tuvo un condimento especial, el cierre del proyecto pedagógico “Juguemos en el Club”, desarrollado por el profesor de Educación Física Matías Utrera. Una propuesta que permitió a los niños y niñas de las salitas de 3, 4 y 5 años vivenciar diferentes disciplinas deportivas en el club, integrando juego, movimiento y valores.

Fue una nueva oportunidad para que nuestros/as estudiantes demostraran que aprender con otros es una experiencia maravillosa.

El deporte nos une, las familias nos sostienen, y juntos construimos aprendizajes llenos de alegría y sentido.