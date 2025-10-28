Jóvenes Activando Comunidad: Provincia fortalece Educación Rural

En el marco del programa Jóvenes Activando Comunidad, estudiantes y docentes de escuelas rurales de la provincia son protagonistas en el diseño e implementación de proyectos que abordan problemáticas locales, fortaleciendo el desarrollo educativo y territorial.

Las ciudades de Cruz del Eje y Mina Clavero fueron sede de las primeras jornadas presenciales del año, con la participación de 36 escuelas. En noviembre se sumarán dos encuentros más, alcanzando un total de 56 escuelas y 224 estudiantes.

El programa, impulsado conjuntamente por el Ministerio de Educación de Córdoba y la Fundación Banco de Córdoba, beneficia a escuelas secundarias rurales del norte, noroeste y sur provincial, con orientación en Economía y Administración, Turismo y Agro y Ambiente, así como a los Centros Educativos Rurales Integrales de la Comuna Km 658, Las Bajadas y Frontera Norte. La iniciativa cuenta con una inversión total de 30 millones de pesos, destinados a la asistencia técnica y financiera de los proyectos escolares.

Al ser consultado, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, destacó: “Este programa refleja la visión del gobernador Martín Llaryora: una educación con sentido local, que forma a nuestros jóvenes para transformar sus comunidades. Estamos construyendo oportunidades reales en cada rincón de la provincia, vinculando escuela, territorio y desarrollo productivo.”

El director general de Educación Secundaria, Alberto Lehmann, y el gerente general de la Fundación Banco de Córdoba, Manuel Epelde, acompañaron las jornadas en Cruz del Eje. “Este es el segundo año que nos sumamos a este programa, promoviendo la construcción de los aprendizajes, enfocados en una educación para el desarrollo sostenible y el emprendedurismo. De esta manera, estudiantes, docentes y miembros de las comunidades rurales participan de un proceso de aprendizaje colaborativo y continuo, con impacto directo en sus territorios”, destacó Epelde.

En Mina Clavero, la apertura del encuentro estuvo a cargo de la secretaria de Coordinación Territorial, Nora Bedano, y la subsecretaria de Agricultura Familiar, Mariana Vigo, en representación de la Fundación. “La iniciativa propicia el desarrollo de proyectos productivos, una experiencia educativa altamente valiosa porque permite abordar contenidos y aprendizajes previstos en los planes de estudio y articularlos con prácticas productivas. En la edición 2024 surgieron interesantes proyectos, como el del IPEM 370, sobre Alimento Balanceado para Abejas, que fue presentado en el Encuentro Apícola Federal”, sostuvo Bedano.

El intendente de Cruz del Eje, Renato Raschetti, y el intendente de Mina Clavero, Luis Quiroga, también participaron de las jornadas junto a funcionarios municipales, equipos técnicos de la Unidad Transversal de Educación Rural e Intercultural Bilingüe, inspectores, directivos, docentes y estudiantes.