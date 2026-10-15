La Fiesta de la Tierra y la Tradición mantiene abierta la convocatoria para artesanos y emprendedores. Quedan puestos disponibles para expositores de todo el país que quieran participar de la celebración, que se realizará los días 6, 7 y 8 de noviembre en Morteros y espera convocar a más de 40.000 personas.

La Municipalidad de Morteros informa que continúa abierta la convocatoria para artesanos y emprendedores interesados en participar de una nueva edición de la Fiesta de la Tierra y la Tradición, que tendrá lugar los días 6, 7 y 8 de noviembre.

El Paseo de Artesanos y Emprendedores será uno de los espacios destacados del evento, con tres jornadas para exhibir, promocionar y comercializar productos ante un público que llegará desde distintos puntos de la región y del país.

La propuesta representa una oportunidad para que productores, artesanos y emprendedores den a conocer sus trabajos, amplíen su alcance y generen nuevos vínculos comerciales en el marco de una de las celebraciones más convocantes de la región.

Desde la organización se invita a quienes deseen sumarse a reservar su espacio, teniendo en cuenta que todavía quedan puestos disponibles.

Para consultas y reservas, comunicarse al 3562 50-1026.

La Fiesta de la Tierra y la Tradición volverá a reunir en Morteros la cultura, la producción y las tradiciones, en un encuentro que convoca a miles de personas y pone en valor la identidad de nuestra comunidad.

Los interesados aún están a tiempo de participar y formar parte de esta gran celebración.