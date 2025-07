La Liga Provincial A de Basquet ya tiene fixture. En la 1° fecha juegan el clásico Morterense

Ya se conoce el calendario de la Liga Provincial A de Basquet en Primera (Masculino). La fecha de inicio es el domingo 3 de agosto, y tendrá el choque entre Nueve y Tiro de Morteros.

FIXTURE PROVINCIAL «A»

ZONA A

ACCIÓN JUVENIL (General Deheza) vs DEPORTIVO NORTE (Alta Gracia)

BANDA NORTE (Río IV) vs UNIÓN (Oncativo)

AD 9 DE JULIO (Morteros) vs TIRO FEDERAL (Morteros)

ZONA B

POETA (Córdoba) vs HINDÚ (Córdoba)

EL CEIBO (San Francisco) vs BOLIVAR (Villa Carlos Paz)

UNIÓN (San Guillermo) vs EL TALA (San Francisco)

ZONA C

BANCO (Córdoba) vs SP 9 DE JULIO (Río III)

BOCHAS (Colonia Caroya) vs RACING (Córdoba)

SPARTA (Villa María) vs CENTRAL ARGENTINO (Villa María)

ZONA D

DEVOTO (Devoto) vs SARMIENTO (Leones)

ALMAFUERTE (Las Varillas) vs UNIÓN CENTRAL (Villa María)

MATIENZO (Córdoba) vs BELL (Bell Ville)