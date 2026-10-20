La Municipalidad de Morteros impulsa una capacitación en mantenimiento de maquinarias destinada a mujeres

La Municipalidad de Morteros, a través de la Secretaría de Políticas Educativas, junto a Agronorte Capacitaciones, presenta el Curso de Mantenimiento de Maquinarias, una propuesta de formación destinada a mujeres mayores de 18 años que deseen adquirir conocimientos y herramientas para desempeñarse en el ámbito de la maquinaria agrícola.

La capacitación comenzará el próximo 22 de octubre y se desarrollará de 19 a 21 horas en las instalaciones de IFTA Agronorte Morteros.

La iniciativa busca ampliar las oportunidades de formación y promover la participación de las mujeres en sectores productivos estratégicos para la región, brindando herramientas que contribuyan a su desarrollo personal y laboral.

Las interesadas en participar podrán realizar consultas e inscribirse a través de WhatsApp al 3562 547806.

Desde la Municipalidad de Morteros se continúa trabajando para generar nuevas oportunidades de aprendizaje y capacitación, fortaleciendo el acceso a herramientas que favorezcan la formación para el trabajo y el desarrollo de la comunidad.