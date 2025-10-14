La Provincia continúa invirtiendo en mantenimiento de Edificios Escolares

El Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través del Ministerio de Educación, continúa fortaleciendo una política pública que pone a la educación en el centro del desarrollo local.

Desde el inicio de la gestión en diciembre de 2023, se transfirieron más de $36.808.645.799,92 a municipios y comunas de todo el territorio, destinados al funcionamiento de las instituciones educativas de gestión estatal en todos los niveles y modalidades.

Durante septiembre de 2025, la transferencia alcanzó los $2.508.649.798,28, recursos orientados principalmente a gastos de funcionamiento, infraestructura menor y fortalecimiento institucional, garantizando que cada escuela cuente con las condiciones necesarias para brindar una educación continua, segura y de calidad.

Estos fondos se canalizan a través del Fondo para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales (FoDeMEEP), una herramienta clave que permite a municipios y comunas administrar de forma ágil y transparente los recursos destinados al mantenimiento y la mejora de los edificios escolares.

“Este programa es una muestra concreta de cómo la descentralización fortalece el sistema educativo. Cada transferencia representa la confianza en los gobiernos locales y en el trabajo conjunto por una educación pública de calidad. Así, el compromiso del gobernador Martín Llaryora se traduce en hechos que mejoran la vida cotidiana de nuestras escuelas y de nuestros estudiantes”, destacó el ministro de Educación, Horacio Ferreyra.

Gracias al trabajo articulado entre el Ministerio de Educación y los gobiernos locales, el FoDeMEEP se consolida como una política pública estratégica, que garantiza la equidad territorial, la eficiencia en la gestión de recursos y la sostenibilidad del sistema educativo provincial.

FODEMEEP

Estos fondos se transfieren a través del Fondo para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales (FODEMEEP), una herramienta clave que permite a municipios y comunas administrar de forma ágil y transparente los recursos destinados a mantener y mejorar las condiciones edilicias de los establecimientos escolares. Gracias al trabajo articulado con los gobiernos locales, el FODEMEEP se consolida como una política pública estratégica que garantiza la equidad y la eficiencia en la gestión educativa.