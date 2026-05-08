La Provincia lleva a cabo agenda vinculada a la formación y el desarrollo de la Producción

Desde los Ministerios de Educación; Desarrollo Social y Promoción del Empleo; y Bioagroindustria, el Gobierno de Córdoba llevó a cabo una agenda de trabajo vinculada a la formación y el desarrollo de la producción provincial.

En esta instancia, se presentaron avances en el marco de las políticas priorizadas, con eje en la articulación entre educación, desarrollo productivo y territorialidad, consolidando un proceso que se construye con participación institucional y mirada estratégica.

Las exposiciones se dieron en dos espacios de trabajo articulado: el Consejo de Educación, Trabajo y Producción; además del Consejo de Educación.

Allí, funcionarios pertenecientes a cada una de las carteras provinciales también abordaron los principales desafíos para elaborar políticas que mejoren estratégicamente el desarrollo educativo-productivo de la provincia.

En ese sentido, el ministro Ferreyra destacó: “En Córdoba estamos consolidando una política educativa que dialoga con el presente y proyecta futuro, en línea con la visión del gobernador Martín Llaryora. Cada avance que presentamos hoy tiene un anclaje claro en el territorio, en las escuelas y en la articulación con el mundo del trabajo y la producción, porque educar también es generar oportunidades reales para el desarrollo de nuestra gente”.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Marcos Torres Lima, remarcó: “La territorialidad es clave: tenemos que estar, escuchar, acercarnos a quienes tienen para aportar y construir soluciones en conjunto. Este trabajo articulado nos permite sumar miradas, potenciar capacidades y dar respuestas concretas a las demandas del desarrollo productivo, siempre con la educación como eje estratégico”.

En tanto, el secretario de Bioagroindustria, Germán Font, expresó: “Debemos seguir construyendo políticas públicas que fortalezcan el vínculo entre educación, producción y agro, sectores profundamente estratégicos para el desarrollo de Córdoba. La formación de capacidades en estos campos es central para el presente y el futuro de nuestra provincia”.

De la reunión participaron representantes de organismos públicos, universidades, sectores productivos, gremiales y organizaciones de la sociedad civil que integran los Consejos, entre ellos la Legislatura de Córdoba, el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Villa María, la Universidad Nacional de Río Cuarto, la Universidad Tecnológica Nacional Sede Córdoba y San Francisco, la Universidad Blas Pascal y el Instituto Universitario Aeronáutico.

Así también, estos espacios están conformados por representantes de la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Río Cuarto, el Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba, CACPRIC, CACIEP, Foro Productivo Zona Norte, ADEME y CREA; además de UPCN, AMET, SADOP, el Consejo Católico para la Educación de Córdoba y DAIA.

El encuentro contó con la participación además de la subsecretaria de Coordinación Educativa, Andrea Fessia; la directora general de Planeamiento, Evaluación y Prospectiva Educativa, Gabriela Brandán; el secretario de Educación, Luis Franchi; la secretaria de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior, Claudia Maine; junto a equipos técnicos y direcciones de nivel del Ministerio de Educación.

Presentación de avances y líneas de trabajo desde Educación

Durante la jornada, distintas áreas del Ministerio de Educación expusieron actualizaciones sobre políticas en curso.

La subsecretaria de Coordinación Educativa, Andrea Fessia, presentó avances vinculados a la implementación de la Resolución 340/2026. La misma está orientada a la certificación de saberes y habilidades para la vida, consolidando una estrategia integral que articula formación, evaluación y reconocimiento de aprendizajes en clave de desarrollo personal y social.

Además, el subdirector de Educación Técnica y Formación Profesional del Ministerio de Educación, Daniel Sessa; junto al director de Capacitación y Formación Profesional del Ministerio de Desarrollo Social, Julio Castro; presentaron la tercera actualización del Catálogo Provincial de Certificaciones de Formación Profesional y Capacitación Laboral, que organiza las ofertas de formación continua para el trabajo, dando respuesta a las necesidades regionales tanto actuales como a futuro.

Por su parte, la directora Gabriela Brandán expuso sobre la línea estratégica centrada en el uso de datos para mejorar la toma de decisiones en el sistema educativo.

En esa dirección, planteó la consolidación del Sistema Integral de Información Educativa, que integra distintas fuentes (relevamientos, evaluaciones y datos territoriales) para producir información clara, oportuna y útil.

“El enfoque apunta a pasar de la intuición a la gestión basada en evidencia, fortaleciendo herramientas como tableros, reportes y sistemas de monitoreo que acompañan a escuelas, supervisiones y gobiernos locales”, afirmó.

En tanto, la directora general de Carrera Docente, Titulación y Certificaciones, Cecilia Soisa, junto al director de Sistemas y Modernización Gabriel Martínez, presentaron la actualización del sistema de gestión de actos públicos en línea para la educación primaria, que propone un cambio de paradigma en la designación docente, avanzando hacia procesos más ágiles, descentralizados y con mayor autonomía institucional.

A su turno, la subdirectora de Formación Permanente, Marcela Rosales, desarrolló los lineamientos del nuevo Sistema Provincial de Formación Docente Continua, orientado a fortalecer el desarrollo profesional situado, en articulación con las prioridades del sistema educativo.

Finalmente, el director general de Tecnología en la Educación, Gabriel Scarano, presentó los avances de la Unidad de Certificación de Competencias Digitales, un dispositivo provincial que reconoce y fortalece los saberes docentes en el uso pedagógico de las tecnologías, con un enfoque progresivo, territorial y orientado a la innovación educativa.

Al ser consultado sobre la importancia de estos espacios, el Secretario Académico de la UNRC, Pablo Pizzi, afirmó que “nos permiten trabajar de manera articulada con lo que es el Ministerio de Educación en los distintos niveles educativos que la provincia tiene y buscar puntos de encuentro entre la Universidad Nacional de Río Cuarto y universidades en general sobre temas que son de interés para todas las partes”.

“Se trata de un espacio muy valioso para acceder a información actualizada, intercambiar miradas y evaluar el funcionamiento del sistema educativo. Nos permite conocer los avances y comprender mejor la articulación y el impacto de las políticas que se vienen desarrollando”, expresó Hugo Tissera, coordinador de FAERA CBA (Federación de Asociaciones Educativas Religiosas de Argentina).

En este sentido, ambos Consejos continúan consolidándose como ámbitos clave para la construcción colectiva de políticas públicas, fortaleciendo el diálogo entre el sistema educativo, el mundo del trabajo y la producción, y reafirmando el compromiso del Gobierno de Córdoba con un modelo de desarrollo que integra formación, empleo y territorio.