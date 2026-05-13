La Provincia profundiza el fortalecimiento hacia la transición energética sostenible

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, firmó un convenio de colaboración con la Fundación IVY con el objetivo de fortalecer el proceso de transición energética provincial mediante una planificación técnica, integral y de largo plazo.

El acuerdo permitirá avanzar en el diseño de estrategias orientadas a diversificar la matriz de generación eléctrica, incrementar progresivamente la participación de energías renovables y mejorar tanto la eficiencia como la confiabilidad del sistema energético provincial.

La firma del convenio estuvo encabezada por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Fabián López y el director ejecutivo de Fundación Ivy, Ramón Méndez Galain.

A partir de esta cooperación, la Provincia incorporará capacidades técnicas y experiencia internacional especializada en planificación energética, modelación de sistemas eléctricos, diseño de mercados y marcos regulatorios.

En detalle, el convenio permitirá aplicar herramientas de simulación y planificación para evaluar escenarios de expansión de generación renovable, analizar costos y condiciones de operación del sistema e identificar oportunidades de inversión e infraestructura estratégica para el desarrollo energético de Córdoba.

Asimismo, el trabajo conjunto contribuirá al diseño de políticas públicas orientadas a reducir costos sistémicos, fortalecer la resiliencia del sistema eléctrico y promover el desarrollo económico vinculado a las energías renovables.

La firma del convenio se realizó en el marco de las acciones que impulsa la Provincia para consolidar una matriz energética más sostenible, diversificada y competitiva, en línea con los desafíos de la transición energética global.

Del evento también participaron el presidente de la EPEC, Claudio Puértolas; el secretario de Planificación Energética, Sergio Mansur; el secretario de Transición Energética, Pablo Gabutti; y el especialista en Geopolítica de Fundación IVY, Guillermo Koutoudjian.

Sobre Fundación IVY

Fundación IVY es una organización no gubernamental sin fines de lucro dedicada a impulsar acciones climáticas y promover transiciones hacia economías sostenibles y bajas en carbono en países del Sur Global.

La institución trabaja en el diseño e implementación de políticas públicas vinculadas a energía, sostenibilidad y desarrollo productivo, articulando proyectos junto a gobiernos, sectores privados, universidades y organizaciones de la sociedad civil.

Su metodología combina experiencia técnica internacional con abordajes territoriales y herramientas avanzadas de modelización para acompañar procesos de transformación energética y planificación de largo plazo.

La Fundación toma como referencia la experiencia desarrollada en Uruguay, país que actualmente genera cerca del 98 por ciento de su electricidad a partir de fuentes renovables, y trabaja en distintos proyectos vinculados a transición energética en América Latina.

Entre sus antecedentes se destacan trabajos realizados en Colombia, México, Belice y Haití, vinculados a planificación energética, incorporación de energías renovables, almacenamiento energético y expansión del acceso a la energía.

La organización es conducida por Ramón Méndez Galain, físico y especialista en política energética reconocido internacionalmente por liderar el proceso de transformación de la matriz energética de Uruguay entre 2008 y 2015.