La Rectora de la UPC Julia Oliva Cúneo electa Presidente de la Red de Universidades Provinciales

La rectora de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC), Julia Oliva Cúneo, fue elegida por unanimidad para presidir la Red de Universidades Provinciales (RUP), espacio de articulación que reúne a numerosas instituciones provinciales de distintos puntos del país.

La elección tuvo lugar en Bariloche, en el marco de la reunión de la RUP, desarrollada junto con el II Congreso Nacional de Innovación Universitaria y el 96° Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), organismo coordinador de la educación superior pública en Argentina.

La decisión de confiar la conducción de la Red a la rectora de la UPC constituye un reconocimiento a la trayectoria, democratización y creciente protagonismo de la casa de estudios dentro del sistema universitario; su relevancia se plasma en asumir la representatividad concreta de todas las universidades provinciales ante el CIN u otras entidades como la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Nación.

Al mismo tiempo, representa una oportunidad para que Córdoba aporte su experiencia y perspectiva a una agenda común de universidades que tienen entre sus principales desafíos fortalecer la educación superior en sus territorios.

Al respecto, la rectora de la UPC, Julia Oliva Cúneo, expresó: “A partir de este momento, asumimos la voz de las universidades provinciales ante el Consejo Interuniversitario Nacional y los organismos pertinentes para las gestiones que nos ocupan al resto de las instituciones del sistema”.

La UPC forma parte de la RUP desde la constitución de esta en 2015 y, a partir de ese espacio, participa en la construcción de vínculos de cooperación e intercambio con otras universidades provinciales. Ahora, la elección de Oliva Cúneo para ejercer la presidencia supone un nuevo nivel de responsabilidad y visibilidad institucional para la casa de estudios.

Durante el período de conducción, el desafío será impulsar una agenda que fortalezca la articulación entre las universidades provinciales, favorezca el intercambio de experiencias y promueva iniciativas conjuntas en materia académica, de investigación, extensión, internacionalización, innovación y vinculación con las comunidades.

En este sentido, la presidencia de la RUP se vincula directamente con uno de los rasgos centrales del proyecto de la UPC: una institución pública con fuerte presencia territorial, comprometida con ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior y con responder a las demandas concretas de las comunidades.

Para la casa de estudios, asumir la conducción de la Red también implica poner en valor el modelo de universidad provincial como actor estratégico dentro del sistema de educación superior argentino, especialmente por su capacidad para desarrollar propuestas vinculadas con las particularidades y necesidades de cada territorio.

La elección de la UPC y la responsabilidad que asumirá Oliva Cúneo expresan de esta manera un reconocimiento al camino recorrido por la institución, particularmente desde 2024 en adelante, y a la vez abren una nueva etapa de participación activa en la construcción de políticas y agendas comunes para las universidades provinciales.

De la RUP forman parte la UPC, la Universidad del Chubut (UDC), la Universidad Provincial de Ezeiza (UPE), la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO), la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLB), la Universidad de La Punta, San Luis (ULP), la Universidad de la Ciudad (Buenos Aires), el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA), el Instituto Universitario Policial Provincial “Juan Vucetich” (IUV) y el Instituto Universitario de Seguridad (UISE).

A raíz del crecimiento y consolidación de la RUP, además de la Presidencia y Vicepresidencia se incorporó a la estructura directiva una Secretaría General.