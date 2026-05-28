La UPC contará con la Licenciatura de Enfermería tras la aprobación de la CONEAU

La Universidad Provincial de Córdoba contará con la Licenciatura en Enfermería de la casa de estudios, tras la aprobación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU).

El trabajo fue llevado a cabo por equipos técnicos y de gestión de la UPC, que incluyó entre otros estándares articulaciones con la red de salud provincial y municipal para el desarrollo de prácticas profesionales.

Se trata de un hito para la UPC y para la comunidad universitaria de Córdoba, que contará con esta carrera, que incluye título intermedio en tecnicatura universitaria en Enfermería, cubriendo una necesidad de formación con elevada demanda y apertura laboral.

Ante este acontecimiento, la rectora de la UPC, Julia Oliva Cúneo, expresó: “Es un verdadero logro para la Universidad Provincial, ya que se trata de la primera carrera comprendida en el artículo 43 de la Ley de Educación Superior que acreditamos desde la institución”.

Se trata de otro firme respaldo hacia la calidad académica de la universidad, que de manera reciente finalizó el exigente proceso de evaluación por parte de personal técnico de CONEAU que tuvo como finalidad fortalecer la calidad institucional de la casa de estudios mediante elevados estándares de análisis y control de sus funciones.

En el marco de la política impulsada por el gobernador Martín Llaryora para acercar la educación universitaria a las diversas regiones de la provincia, la UPC acreditó en tiempo récord la validez nacional de 36 carreras en los dos últimos años.

La licenciatura en Enfermería es la primera acreditada en función del artículo 43 de la Ley 24.521, que determina la minuciosa evaluación de títulos universitarios que puedan comprometer el interés público (riesgo para la salud, la seguridad o bienes).

“Esto refleja un trabajo sostenido y muy serio en materia de cambio de paradigma académico que implica poder abordar nuevos campos de formación desde nuestra universidad”, señaló Cúneo.

En su diseño participaron integrantes de la Asociación Formando Líderes en Enfermería, y se articularon convenios con el sistema de salud provincial y municipal, y a su vez con hospitales y centros de salud asociados a ellos, para el futuro desarrollo de prácticas profesionales y dictados in situ de materias que componen la licenciatura.

Este logro reafirma el papel protagónico de la Universidad Provincial de Córdoba en el desarrollo del talento humano a través de propuestas académicas con acreditados controles y requisitos de calidad institucional.