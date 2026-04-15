Lanzaron 2° edición del Programa Mentorías «CBA Mentorea»

El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Córdoba, a través de su Subsecretaría PyME, en articulación con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la Fundación E+E, lanzó la segunda edición del Programa de Mentorías “CBA Mentorea”, una iniciativa que busca fortalecer el ecosistema emprendedor mediante el acompañamiento estratégico de empresarios y referentes del sector privado.

Tras una exitosa primera edición que acompañó a más de 100 emprendedores de toda la provincia, el programa renueva su compromiso de potenciar el desarrollo de nuevos proyectos productivos, promoviendo vínculos de valor y el crecimiento sostenible de los negocios locales.

El programa propone una experiencia de acompañamiento integral y personalizado, en la que emprendedores y empresas seleccionadas accederán a mentorías con empresarios de trayectoria.

Los participantes formarán parte de seis instancias de intercambio por firma -individuales o grupales-, junto a encuentros de networking, visitas a empresas mentoras, mesas de trabajo temáticas y capacitaciones especializadas en liderazgo, finanzas, innovación, digitalización, comercio exterior e inteligencia artificial, entre otras áreas clave.

La iniciativa alcanzará a aproximadamente 150 firmas, que serán acompañadas por entre 30 y 40 mentores seleccionados según las necesidades específicas de cada proyecto.

Además, tutores especializados guiarán el proceso para asegurar la calidad del vínculo y el cumplimiento de los objetivos planteados.

El programa contempla también un diagnóstico inicial, instancias de seguimiento y una evaluación final, con el objetivo de medir el impacto y garantizar la aplicación efectiva de los aprendizajes en cada emprendimiento.

Las inscripciones se encuentran abiertas hasta el 4 de mayo de 2026 para emprendedores, empresas y potenciales mentores de toda la provincia.

Para postularse, completar el siguiente formulario:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBODhwbtbC4xypo-jMQ6x3rcOgKAjarA_Dl0CpTdXwGa7obw/viewform