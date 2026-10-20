Lanzaron 4° edición del Torneo Femenino de Newcom «Jardín de Ansenuza»

Se realizó ayer la conferencia de prensa lanzamiento de la cuarta edición del Torneo Femenino de Newcom “Jardín de Ansenuzas”

Mariano Sentis, entrenador del Newcom Rojinegro, junto a jugadoras e integrantes de la subcomisión, brindaron detalles acerca de este ya prestigioso torneo que tendrá lugar este fin de semana en el Polideportivo.

Con la presencia de 17 equipos confirmados de todo el país, el torneo albergará más de 200 deportistas.

Será protagonista la categoría +50 femenino y la modalidad de competencia estará dividida en tres zonas de cuatro equipos y una de cinco.

La actividad comenzará el sábado a la hora 8, mientras que el acto central se llevará a cabo a las 12 hs