Lanzaron Programa «Ganá con tu Club» «edición Mundial»

En el estadio Mario Alberto Kempes, se llevó a cabo el lanzamiento de la cuarta edición del programa “Ganá con tu Club”, que tendrá como premio mayor un viaje al mundial para dos personas.

El acto estuvo encabezado por el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, junto a los presidentes de la Lotería de Córdoba, David Urreta; de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri; y de la Agencia Córdoba Joven, Juan Scotto.

Se trata de la primera rifa solidaria destinada a apoyar a los clubes deportivos y barrios de toda la provincia.

La edición de este año se llamará “Mundialista” y tendrá como premio destacado un viaje para dos personas a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El programa fue desarrollado por las agencias Córdoba Deportes y Córdoba Joven, con la supervisión de la Lotería de Córdoba S.A.U.

Como novedad, este año el Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas suma puntos de venta, con el objetivo de contar con una mayor red de distribución.

Bajo la supervisión de Lotería de Córdoba, los canillitas ahora podrán ofrecer los tickets de este programa específico, facilitando el apoyo a las instituciones deportivas de cada barrio.

El Ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, destacó la fuerte integración comunitaria que este programa genera entre las comunidades locales: “Hay muchos clubes que no pueden mantenerse, y un club abierto es un club en donde los niños están haciendo deporte y aprendiendo valores. El estado, junto a estas instituciones, hace que la gente esté mejor”.

“Gana con tu club” fue diseñado como una estrategia de impacto social y económico, con el conocimiento de la Agencia Córdoba Deportes sobre la realidad deportiva local, y la experiencia de la Lotería de Córdoba en la organización y supervisión, junto a su amplia red de distribución y su plataforma de venta.

De esta manera, se asegura la transparencia, alcance y eficiencia del programa. En 2025, movilizó más de 700 millones de pesos.

Por su parte, Agustín Calleri, presidente de la Agencia Córdoba Deportes, puso en valor esta cuarta edición del programa, que comenzó en 2024.

“Los clubes se juntan para hacer actividades sociales que les gustan mucho a las familias, y esta acción viene a ser una ayuda más a las instituciones”, indicó.

A través de esta alianza se busca apoyar financieramente a los clubes, y además promover la participación comunitaria, la economía local y fortalecer el sentido de pertenencia y la vida saludable a través del deporte.

Al respecto, David Urreta, presidente de Lotería, agregó: “Es un programa en donde el club recibe los fondos de forma inmediata, y se disfruta de la solidaridad, porque esto es el club, esa fuerza colectiva y solidaria a través de un instrumento supervisado por lotería”.

El programa ya tiene 300 clubes inscriptos de 120 localidades de Córdoba, que perciben el 60% de lo recaudado. En un año se entregaron 130 premios; y en esta edición se suma un viaje para dos personas al Mundial de Fútbol.

Del lanzamiento participaron más de 70 clubes de toda la provincia. Esta alianza estratégica entre el Estado y las instituciones civiles reditúa en beneficio y desarrollo para los jóvenes, los clubes y los barrios de nuestra Córdoba.

Los canillitas se suman como nueva red solidaria de venta

Como principal novedad de esta edición, el programa incorpora al Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas como nuevos puntos de venta, ampliando el alcance territorial de la rifa solidaria y facilitando el acceso de más vecinos y vecinas de Córdoba.

De este modo, los canillitas podrán ofrecer los cartones en su actividad diaria, recibiendo un porcentaje de la venta, al igual que los clubes beneficiarios.

Al respecto, el secretario general del sindicato, Adrián Jesús Brito, destacó la importancia de esta articulación: “Esto nos permite vincularnos y dar una respuesta económica, pero también trasladar esta ayuda a todos los clubes de la provincia. La gente va, le compra al canillita, participa y ayuda a su club. Es una muy buena herramienta solidaria que fortalece nuestro trabajo diario”.

Brito también subrayó que se trata de la primera vez que el sector se incorpora al programa y valoró la experiencia como un modelo innovador: “Ha generado mucha expectativa, incluso desde otras provincias nos han pedido el modelo para poder replicarlo. Para nosotros es un momento muy especial”.

Testimonios de clubes: el impacto del programa en las instituciones deportivas

Representantes de clubes de distintas localidades destacaron el impacto positivo del programa en el sostenimiento de sus actividades deportivas y sociales, especialmente en instituciones que cumplen un rol clave de contención para niños, niñas y jóvenes.

Julia Pérez, integrante del Choque Club de Estación General Paz, valoró el acompañamiento recibido y explicó que la iniciativa permitió sostener la actividad deportiva en un momento complejo para la institución.

“El año pasado tuvimos que dejar de participar en la Liga Regional Colón por problemas económicos. Gracias a este programa recibimos indumentaria y pelotas para los chicos, lo que nos permitió mantener la escuelita de fútbol. Este año, después de mucho trabajo, pudimos volver a integrar la liga regional”, señaló.

Además, remarcó que los fondos obtenidos permiten mejorar la calidad de las prácticas deportivas y fortalecer el trabajo social que desarrollan los clubes. “Nos ayuda a contratar profesores, comprar indumentaria y sostener actividades que cumplen un fin social muy importante, porque los clubes ayudan a sacar a los chicos de la calle y de situaciones complejas”, agregó.

Por su parte, Óscar Quincarelli, vicepresidente del Club General Juniors, destacó que la propuesta representa una herramienta concreta para fortalecer el desarrollo institucional y deportivo.

“Para nosotros ha sido muy beneficioso porque permite ingresar dinero al club y distribuirlo entre las distintas disciplinas. Los socios incluso pueden elegir a qué actividad quieren apoyar, ya sea fútbol, básquet, vóley, hockey o cesto”, indicó.

Asimismo, detalló que durante la edición anterior lograron recaudar más de un millón de pesos, destinados a la compra de elementos deportivos y mejoras para las distintas áreas del club. “Todos los clubes llevamos a cabo acciones para recaudar fondos y esta es una manera más práctica, con el respaldo y la transparencia de Lotería de Córdoba”, concluyó.