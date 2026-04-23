Legislatura aprobó declaración que expresa su preocupación ante situación de amenazas

La Legislatura de Córdoba aprobó, durante la 6ª sesión ordinaria correspondiente al 148º período legislativo de 2026, una declaración que expresa preocupación ante la situación de amenazas de violencia en establecimientos educativos de la provincia y solicita una campaña de concientización y prevención sobre este tipo de conductas.

El proyecto de declaración respectivo, iniciado por el legislador Ariel Grich, advierte sobre la reiteración de estas situaciones intimidantes en colegios, particularmente en relación a los hechos recientes ocurridos en una institución escolar del departamento Río Cuarto, donde se detectaron mensajes con amenazas de tiroteos, lo cual generó un estado de alarma en la comunidad educativa.

Además, la declaración aprobada solicita al Ejecutivo provincial que, a través del Ministerio de Educación y organismos competentes, implemente y/o refuerce una campaña provincial de concientización masiva dirigida a las familias, orientada a la prevención de este tipo de conductas, especialmente aquellas vinculadas al uso de redes sociales y desafíos virales que promueven conductas riesgosas o disruptivas.

Según lo previsto, esta campaña deberá articularse con las instituciones educativas e informar sobre riesgos y consecuencias de estas conductas intimidantes; promover el uso responsable de redes sociales; brindar herramientas a los padres y tutores para acompañar a sus hijos; y fomentar la construcción de entornos digitales y escolares seguros.

La sesión fue encabezada por la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto. Por momentos, también asumió la conducción del pleno el presidente provisorio de la Unicameral, Juan Manuel Llamosas.