Llaryora acompañó a Pullaro en Juegos Suramericanos y felicitó a deportistas que participan

El gobernador Martín Llaryora estuvo este jueves en Rosario junto a su par santafesino, Maximiliano Pullaro, donde presenció una nueva jornada de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, el certamen continental que reúne a más de 4.000 atletas de 15 países.

Durante la visita, Llaryora felicitó a los deportistas argentinos que participan de la competencia y expresó un reconocimiento especial a los atletas cordobeses que representan al país en distintas disciplinas.

“Quiero felicitar a todos los deportistas argentinos que están dejando todo y representando a nuestro país con enorme compromiso. Y especialmente a los cordobeses que forman parte de esta competencia, que nos llenan de orgullo y vuelven a demostrar el enorme potencial deportivo que tiene nuestra provincia”, expresó el gobernador.

Tras recorrer las instalaciones deportivas junto a Pullaro y los gobernadores Ignacio Torres, de Chubut, y Juan Pablo Valdés, de Corrientes, el mandatario cordobés destacó el nivel de organización del evento.

“La organización está espectacular y creo que es muy bueno para Santa Fe esta posibilidad de un evento masivo que muestra claramente cómo ha ido avanzando la provincia”, señaló Llaryora.

El gobernador también vinculó la posibilidad de albergar competencias de esta magnitud con las políticas de seguridad implementadas y trazó un paralelismo con Córdoba.

“Hay una política muy fuerte en materia de seguridad que hoy te permite hacer estos eventos, producto del combate que hemos dado contra la delincuencia”, sostuvo.

Y agregó: “Córdoba hoy es casi la capital nacional de los eventos: vamos a recibir al Papa, tenemos eventos de manera continua, y eso tiene mucho que ver con la seguridad. Si no tenés seguridad, no podés organizar eventos de estas características”.

Fuerte presencia cordobesa

Córdoba cuenta con 51 representantes distribuidos en 25 disciplinas en los Juegos Suramericanos, con presencia a lo largo de prácticamente toda la competencia.

Entre las actuaciones destacadas se encuentra la de la nadadora riocuartense Macarena Ceballos, quien se consagró campeona suramericana en los 100 metros pecho con un tiempo de 1m06s80.

La participación cordobesa se extiende a numerosas disciplinas y constituye una de las delegaciones provinciales con fuerte presencia dentro del seleccionado argentino.

Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se disputan del 12 al 26 de septiembre en Rosario, Santa Fe y Rafaela, con la participación de más de 4.000 atletas de 15 países.