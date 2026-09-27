Llaryora anunció créditos y reiteró su reclamo «para eliminar las retenciones al sector agropecuario»

El gobernador Martín Llaryora participó de la ExpoBell 2026, la muestra rural, industrial y comercial que se desarrolla en Bell Ville anualmente.

El encuentro reúne a empresas, instituciones y escuelas, junto con propuestas culturales de la región.

Esta edición incorpora por primera vez un Foro Empresarial. Bajo el lema Coyuntura, tendencias y perspectivas para la toma de decisiones empresariales, especialistas abordarán los desafíos de la economía, la innovación, la gestión, la inteligencia artificial y el futuro del trabajo.

Durante la apertura, Llaryora valoró la continuidad de la exposición: “En este contexto económico, con todas las dificultades, animarse a volver a realizar una exposición, vale la pena”.

El gobernador también reiteró su pedido de eliminar las retenciones al sector agropecuario.

Sostuvo que esos recursos, en manos de los productores cordobeses, podrían impulsar el empleo y las inversiones en infraestructura necesarias para aumentar la productividad.

“En Córdoba podemos trabajar juntos, podemos pensar distinto y podemos tener lugares en la mesa donde las críticas nos lleven a la innovación constante, a la transformación y al avance. Trabajamos con todos los sectores productivos para mejorar las condiciones de competitividad y que puedan generar empleo”, afirmó.