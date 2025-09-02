Llaryora encabezó acto de llamado a licitación para obras de 13 Centros de Desarrollo Infantil

“Hoy en Córdoba cambiamos la motosierra por un Centro Infantil, para que los chicos tengan la oportunidad de ser atendidos, alimentados, tengan contención sanitaria y crezcan con alegría y no con resentimiento”, dijo el Gobernador.

Con estas palabras, Martín Llaryora encabezó el llamado a licitación para dar continuidad a las obras de 13 Centros de Desarrollo Infantil (CDI) que se encuentran en localidades del interior provincial.

Se trata de obras que habían sido iniciadas por el Gobierno Nacional y quedaron abandonadas, y que ahora son asumidas y reactivadas por la Provincia de Córdoba con el objetivo de garantizar su finalización y puesta en funcionamiento.

Los Centros de Desarrollo Infantil están destinados a niñas y niños de 45 días a 3 años en condiciones de mayor vulnerabilidad, donde recibirán cuidados de salud, educación, contención y actividades lúdicas y recreativas.

“El abandono de estos centros nos tiene que doler en el corazón. El superávit tiene que cerrar, pero con la gente adentro, con los niños adentro. No hay igualdad de oportunidades si tempranamente no ayudamos a aquellos que menos tienen”, sostuvo Llaryora.

“Donde no hay rentabilidad, donde tienen que construirse infraestructura como esta que vamos a hacer hoy, para que los niños tengan una oportunidad, el mercado no está. Solo pueden estar los gobiernos que tienen corazón”, agregó.

“Por eso en Córdoba sostenemos el superávit, pero no como un fin en sí mismo, sino como un instrumento para generar trabajo y progreso. Y para eso hacemos infraestructuras sociales, educativas, sanitarias y públicas”, explicó el Gobernador.

Los 13 Centros de Desarrollo Infantil beneficiarán a 1.560 niños y niñas, con una inversión de 5.600 millones de pesos y un plazo de ejecución de 8 meses. Cada uno tendrá 248 m2, totalizando 3224 m2 de nueva infraestructura para la primera infancia.

Los espacios están ubicados en las localidades de Alta Gracia, Cruz del Eje, Inriville, Isla Verde, Jesús María, Laborde, Malvinas Argentinas, Quilino, Río Cuarto, Río Primero, Saldán, Salsipuedes y Tío Pujio.

El Gobernador aseguró que “si podemos hacer y resolver esto hoy, es porque estamos juntos. Porque en Córdoba se puede pensar distinto y trabajar juntos. Somos de distintos partidos políticos, pero asumimos un compromiso en común con cada una de nuestras comunidades para llevarlas al progreso, aun en esta situación económica, en estas dificultades y en este momento donde el Gobierno nacional ha abandonado a su suerte a la mayoría del interior de la Argentina”.

El objetivo central de cada CDI es ofrecer espacios de cuidado y abordaje integral en la primera infancia, que garanticen una adecuada nutrición, estimulación temprana y promoción de la salud, favoreciendo la participación familiar y comunitaria para fortalecer el proceso de crianza y desarrollo.

Además, podrán ser sede de propuestas complementarias para infancias y adolescencias de mayor edad, siempre en articulación con la educación formal.

Llaryora ponderó que “los niños son prioritarios para los cordobeses, por eso esta inversión se piensa para el futuro de Córdoba. No hay futuro si nuestros niños no tienen la posibilidad de educarse, de alimentarse, de tener atención sanitaria. Y esto es lo que hacemos. Es más fácil abandonar y usar la motosierra. Es más difícil contener, terminar estas obras y cambiar la motosierra por un centro infantil”.

De esta manera, se busca la atención integral de las infancias, respetando la singularidad e identidad de cada niño y niña, promoviendo la igualdad de oportunidades para el desarrollo pleno, la socialización y la integración de las familias con la comunidad.

Al mismo tiempo, fomentan hábitos de solidaridad y, fundamentalmente, el respeto de los derechos de las infancias, incluyendo a aquellas con necesidades especiales.

Los trabajos se llevarán a cabo a través del ministerio de Desarrollo Humano, en conjunto con el ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.

A su turno, la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, explicó que “son mucho más que ladrillos, que una obra pública. Son espacios de crecimiento donde se construye la identidad y se determina quiénes son esos niños y niñas. La infancia pasa a ser prioritaria”.

“Hoy la Provincia, por decisión del Gobernador, retoma estas 13 obras. Y eso significa que en Córdoba, los derechos de las infancias no se paralizan. Cuando faltan recursos, buscamos soluciones. Que cuando otros retroceden, nosotros avanzamos. Cuando se trata de niños e infancias, no hay excusas”, añadió la funcionaria.

Mientras que su par de Infraestructura y Servicios Públicos, Fabián López, destacó que “un programa tan noble, como muchas veces sucede, queda sometido en la tremenda burocracia de un Estado nacional porteñocentrista, que muchas veces no está exento de discriminación política”.

“Tras la decisión del Gobierno nacional de no continuar con obras en las provincias, Córdoba optó por tomar el control de los proyectos para asegurar su finalización y garantizar el acceso equitativo a servicios para la primera infancia”, completó.

Por su parte, el intendente de Alta Gracia, Marcos Torres, sostuvo que “es un sueño que vamos a poder hacer realidad, que simboliza mucho más que una obra pública, es una decisión política. Cuando muchos aplauden los ajustes crueles y deshumanizados, el Gobernador entiende que hay obras con valor social que no pueden dejarse sin ejecutar”.

Seguidamente, Mariángeles Arneudo, intendenta de Río Primero, aseguró que “esto es mucho más que ladrillos y una obra de infraestructura. Los niños van a construir aprendizaje, emociones y vínculos en un contexto adecuado”.

Desde Cruz del Eje, su intendente Renato Raschetti, señaló que “es muy importante el desarrollo de la primera infancia. No solo construimos identidad, sino que contenemos desde la educación a los más pequeños. Valoro muchísimo esta decisión política del Gobernador de hacerse cargo de estas obras”.

A continuación, David Strasorier, mandatario de Salsipuedes, valoró que “en Córdoba tenemos un Gobernador con la valentía de llevar adelante un proyecto de inclusión, garantizando las políticas públicas que tenemos en la provincia. El Gobierno provincial toma estos Centros como espacios de desarrollo infantil para acompañar el progreso de las infancias”.

Estuvieron presentes además la vicegobernadora Myrian Prunotto; el ministro de Gobierno, Manuel Calvo; el legislador Miguel Siciliano; intendentes, legisladores, entre otros.

Cronología

El 9 marzo 2021 se crea el programa “Infraestructura de centros de desarrollo infantil” con el objetivo de igualar oportunidades para la primera infancia y reducir brechas existentes de pobreza, genero e inequidades territoriales, garantizando el desarrollo integral de niños y niñas de 45 días a 2/3 años de edad en situación de vulnerabilidad social, donde recibirán cuidados de salud, educación, contención, actividades lúdicas y recreativas.

En el segundo semestre de 2021, se firman 13 convenios específicos entre Nación y Provincia: y en 2022 se licitan las obras y se firman los convenios entre Provincia y los 13 Municipios. Los trabajos tienen un inicio efectivo a principios de 2023 con un plazo de 8 meses.

Todas las obras fueron paralizadas y abandonadas, y la nueva administración del Gobierno Nacional decidió no continuar su financiamiento.

Situación actual de cada uno de los 13 Centros de Desarrollo Infantil:

• Río Primero, avance de obra del 0 por ciento. Fecha de inicio 1/6/23 y paralización el 2/10/23

• Saldán: avance de obra del 3,44 por ciento. Fecha de inicio 1/2/23 y paralización el 1/4/23

• Alta Gracia: avance de obra del 10,86 por ciento. Fecha de inicio 16/6/23 y paralización el 2/10/23

• Cruz del Eje: avance de obra del 14,19 por ciento. Fecha de inicio 16/6/23 y paralización el 2/10/23

• Malvinas Argentinas: avance de obra del 19,03 por ciento. Fecha de inicio 2/1/23 y paralización el 2/5/23

• Laborde: avance de obra del 23 por ciento. Fecha de inicio 1/4/23 y paralización el 2/10/23

• Isla Verde: avance de obra del 28,42 por ciento. Fecha de inicio 13/3/23 y paralización el 2/10/23

• Salsipuedes: avance de obra del 31,74 por ciento. Fecha de inicio 2/10/23 y paralización el 2/10/23

• Jesús María: avance de obra del 33,45 por ciento, Fecha de inicio 1/2/23 y paralización el 2/10/23

• Tío Pujio: avance de obra del 37 por ciento, Fecha de inicio 8/5/23 y paralización el 2/10/23

• Inriville: avance de obra del 45 por ciento. Fecha de inicio 2/5/23 y paralización del 2/10/23

• Río Cuarto: avance de obra del 52,72 por ciento. Fecha de inicio 1/2/23 y paralización el 2/10/23

• Quilino: avance de obra del 54 por ciento. Fecha de inicio .1/4/23 y paralización el 2/10/23