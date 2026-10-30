Llaryora pidió que «grandes inversiones comprendidas en el (RIGI) promuevan el desarrollo de proveedores locales de productos y servicios»

El gobernador Martín Llaryora pidió que las grandes inversiones comprendidas en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) promuevan el desarrollo de proveedores locales de productos y servicios, al acompañar este jueves a empresarios cordobeses en la primera Ronda de Negocios del régimen, en Rosario.

La actividad se desarrolla en la Estación Fluvial y busca vincular a proveedores argentinos con grandes proyectos de minería, industria e infraestructura.

Para las empresas de Córdoba, representa una oportunidad de ampliar sus vínculos comerciales e incorporarse a las cadenas de valor de esas inversiones.

“Las empresas beneficiarias del RIGI tienen que asumir también una responsabilidad y una visión estratégica para ayudar a desarrollar proveedores locales, que puedan brindar servicios”, sostuvo el mandatario.

En ese sentido, agregó: “Las provincias que no participamos directamente de estos regímenes necesitamos que también nos llegue el derrame de sus beneficios. Para eso, necesitamos una verdadera estrategia de desarrollo de proveedores”.

Llaryora planteó que esa estrategia debe incluir financiamiento para que las empresas puedan adecuar su capacidad productiva a las nuevas demandas. “Lo que tenemos que hacer es una política de largo plazo de transformación estratégica, financiando esa transformación, porque hay que comprar maquinaria y equipamiento”, expresó.

Al destacar las capacidades de las firmas cordobesas, señaló que “capacitación, tecnología, cultura industrial y experiencia nos sobran, porque lo hemos hecho para otros sectores, igual o más competitivos que la industria del petróleo, el gas y la minería”.

El gobernador remarcó, además, que la incorporación de proveedores nacionales puede mejorar la competitividad de las compañías que llevan adelante los grandes proyectos, al permitirles contar con servicios y repuestos cercanos, reducir los tiempos de respuesta y optimizar costos.

“Desarrollar al proveedor local es desarrollar tu competitividad”, afirmó.

La jornada, organizada por el Ministerio de Economía de la Nación en articulación con el Gobierno de Santa Fe, reúne a 43 operadoras mineras, industriales y de infraestructura y a más de 1.800 empresas proveedoras de todo el país. Contempla más de 2.100 reuniones de negocios destinadas a vincular las necesidades de abastecimiento de los grandes proyectos con la oferta de bienes y servicios nacionales.

Además de las reuniones comerciales, las empresas pueden acceder a asesoramiento sobre financiamiento y asistencia técnica del Banco Nación, el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y otras entidades.

La agenda incluye paneles con gobernadores y actividades sobre productividad, calidad, certificaciones y trazabilidad, orientadas a fortalecer las capacidades de las firmas argentinas y facilitar su incorporación a las cadenas de valor de las grandes inversiones.