Llaryora se comunicó con Intendentes de Marina, El Tío y La Francia por intensas lluvias

El gobernador Martín Llaryora se comunicó con los intendentes de Colonia Marina, El Tío y La Francia para interiorizarse sobre la situación generada por las intensas lluvias en el este provincial y garantizar la asistencia necesaria en cada localidad.

Por instrucción del mandatario, desde la madrugada el Gobierno de Córdoba despliega un operativo de asistencia en las zonas más afectadas del departamento San Justo, con la participación de equipos de Recursos Hídricos, Defensa Civil, Policía de Córdoba y Bomberos Voluntarios.

Asimismo, el ministro Marcos Torres se encuentra en camino hacia las localidades afectadas para avanzar en la asistencia social y relevar la situación en territorio junto a los equipos provinciales.