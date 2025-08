Llaryora supervisó avance de la nueva Sede la Universidad Provincial de Córdoba

En la ciudad de Morteros, el gobernador Martín Llaryora, junto al intendente Sebastián Demarchi, supervisaron el avance de la construcción de la nueva Sede Regional “María Justa Moyano de Ezpeleta” de la Universidad Provincial de Córdoba, un proyecto estratégico que amplía el acceso a la educación superior en el este cordobés.

Los trabajos, que comenzaron en el marco del programa UPC Federal, forman parte de la Licitación Pública 001 “Construcción Sedes UPC Federal para Universidad Provincial de Córdoba” y demandarán una inversión inicial superior a los $5.231 millones.

El gobernador valoró que “en el interior hay muchos jóvenes capaces, que no tienen los recursos económicos para poder estudiar. Acercar la universidad al interior provincial es darle la posibilidad a miles de vecinos del interior de continuar sus estudios universitarios”, dijo.

“Siempre pensé que el superávit tenía que tener un fin, que es el crecimiento y el desarrollo. Y por eso en este momento donde la universidad pública en Argentina sufre el desfinanciamiento, Córdoba no para, y genera la expansión universitaria”, agregó Llaryora.

La obra se desarrolla en un predio donado por la Asociación Civil Cooperadora del IPEAyT 242 Fuerte Los Morteros, cuya colaboración permitió avanzar con la relocalización del proyecto y su puesta en marcha.

Actualmente, la construcción presenta un avance del 20 por ciento, dentro de los plazos previstos.

Llaryora ponderó que “esta decisión en el tiempo va a ser para Córdoba un orgullo, como lo fue cuando creamos la primera universidad en el país. Córdoba es la docta, genera no solo conocimiento, sino que genera una industria. Una obra como esta no podía ser parte de la discusión, tenía que ser parte de la unidad”.

Demarchi sostuvo que “en el siglo veinte hubo un presidente que llenó la universidad de hijos de obreros y hoy muchos que no piensan o que no creen que lo que él hizo en sus ideales políticos sea lo correcto, le reconocen este logro. No me cabe duda que el tiempo hará que todos los cordobeses reconozcan que sos el gobernador que llenó la universidad de los hijos obreros del interior, llevándola a cada uno de los rincones de nuestra provincia”.

Mientras que, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, señaló que “hoy en Morteros es posible pensar la educación universitaria y no lo dudo que dentro de 10 años o antes tengamos también posgrado porque en Córdoba no paramos, porque estamos convencidos de que otra educación es posible”.

Seguidamente, Julia Oliva Cúneo, rectora de la Universidad Provincial de Córdoba, destacó que “poder estar llevando adelante este proyecto, poder trabajar mancomunadamente con las localidades y con las regiones es gracias a la decisión política de un gobierno que entiende la educación universitaria como una herramienta de progreso, como una posibilidad de acceso y de conquista de derechos para nuestros jóvenes en cada rincón de la provincia”.

Finalmente Claudia Echezarreta, directora general de la UPC Morteros, indicó que “la Universidad Provincial de Córdoba presente en Morteros y al servicio de toda la región marca un antes y un después en la educación superior universitaria. Ya iniciamos con propuestas universitarias y hemos visto un incremento importante en la matrícula, además de un proyecto de investigación y extensión que está haciendo eco en toda la zona”.

Estuvieron presentes, además, el ministro de Vinculación Comunitaria, Daniel Pastore; el secretario de Gobierno, Augusto Pastore, legisladores, entre otros.

Sobre la obra

La empresa constructora utiliza un sistema de premoldeado que permite acelerar los tiempos de ejecución. Ya se concluyeron las fundaciones y en los próximos días comenzará el montaje de las estructuras premoldeadas.

La sede tendrá una superficie total de 3.400 metros cuadrados, de los cuales 2.555 serán cubiertos. Además, contará con Salón de Actos, aulas híbridas, sanitarios mixtos, cantina, Sala de Profesores, aulas taller, Espacio Técnico, Archivo, Preceptoría, Áreas de Gobierno, Gabinete Informático, Sala de Reuniones, Lactario, Biblioteca y Centro de Estudiantes, entre otros espacios académicos y administrativos.

Impacto inmediato

Desde el 13 de diciembre de 2024, Morteros cuenta formalmente con una sede de la Universidad Provincial, tras la firma de transferencia del Instituto Superior Ezpeleta a la órbita de la UPC.

Así, se consolidó un proceso que jerarquiza la oferta educativa local y habilita nuevas oportunidades para los jóvenes de toda la región.

El impacto de esta nueva etapa académica ya se refleja en los números: en 2025, la matrícula inicial creció un 300% en relación al año anterior, pasando de casi 100 ingresantes a 297.

De ese total, el 63% eligió carreras universitarias y el 37% se inscribió en tecnicaturas en proceso de transformación.

El perfil regional de la sede también es clave: de los ingresantes 2025, el 51% (151) son de Morteros, el 11% (33) de Freyre y el 8% (24) de Suardi.

Además, hay estudiantes provenientes de Altos de Chipión, Brinkmann, Porteña, Seeber, Hersilia, La Paquita, San Guillermo, Villa Trinidad, Colonia Bossi, Colonia Valtelina, Colonia San Pedro, Colonia Milessi y otras localidades de San Justo y provincias vecinas.

Impulso a la Educación

Durante la jornada, el gobernador hizo entrega de un aporte al IPEMyTN N° 286 “Domingo Faustino Sarmiento”, en el marco del programa «Habitar la Escuela».

El monto total es 64.506.441 de pesos, y se hizo entrega de un anticipo correspondiente al 50 por ciento, destinado a terminar el Taller de alimentación.

Este programa busca transformar las instituciones educativas en espacios más acogedores, funcionales y propicios para el aprendizaje, mejorando la infraestructura y la promoción de una cultura escolar que fomente el bienestar y la convivencia.

Al mismo tiempo, se hizo entrega de 20 netbook al Establecimiento IPEAYT n°242 Instituto Provincial de Educación Agrotécnica y Técnica “Fuerte Los Morteros”, a través del programa Tecno Presente.

Escrituras, créditos y aportes

En la oportunidad, el gobernador comprometió un aporte de 200 millones de pesos para la ejecución de un Boulevard y otros 136 millones para obras de infraestructura educativa.

“En Córdoba podemos pensar distinto y tenemos que trabajar juntos. En estos momentos tenemos que estar cada vez más juntos y apoyándonos para poder ir para adelante”, señaló Llaryora.

Mientras que, el intendente Demarchi aseguró que “tenemos un gobernador que tiene una mirada federal y que llega al territorio permanentemente, y a cada uno de los rincones de nuestra provincia. Gracias por ser así, gracias por acompañarnos en esta gestión, en este momento que no es el más fácil de todos, pero sí sabemos que necesitamos estar presentes tendiendo una mano, con el corazón abierto, para que toda nuestra gente la pase un poquito mejor. Gracias por gobernar con el corazón pensando en todos los cordobeses”.

A su vez, se entregaron 92 créditos del Banco de la Gente a vecinos de la localidad con una inversión provincial cercana a los 44 millones de pesos; y 89 escrituras sociales, herramienta con las que cuenta el Estado Provincial para garantizar el acceso al título de la vivienda propia a vecinos de menor recurso.

En paralelo, los clubes Asociación Deportiva 9 De Julio, Asociación Civil De Bochas Ciudad De Morteros, Club De Cazadores «El Ciervo”, Club Deportivo y Social Barrio Norte, Club Sportivo Las Chapas Asociación Civil, Club Sportivo San Jorge y Roberto Colombo Fútbol Club Asociación Civil, recibieron aportes del programa Fortaleciendo Clubes por 5 millones cada uno.

Además, el mandatario adelantó un aporte de 30 millones para los Bomberos Voluntarios y 5 millones para el Centro de Jubilados.